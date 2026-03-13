رابطة الأندية تتصدر التريند بعد قرعة المرحلة النهائية لدوري نايل

تصدر اسم رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة على منصة إكس، عقب انتهاء مراسم سحب قرعة المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز، المعروف باسم دوري “نايل”، لموسم 2025-2026.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلاً واسعاً من الجماهير، حيث تداول آلاف المستخدمين وسم “شكراً رابطة الأندية”، في إشارة إلى حالة الرضا عن النظام الجديد الذي تم تطبيقه في القرعة الخاصة بالمرحلة النهائية من البطولة.

إشادة جماهيرية بنظام القرعة الجديد

وأشاد عدد كبير من المتابعين بطريقة تنظيم القرعة هذا الموسم، مؤكدين أنها جاءت أكثر عدالة وتنظيماً مقارنة بالمواسم السابقة. واعتبر البعض أن النظام الجديد يضمن تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، سواء من حيث ترتيب المباريات أو الملاعب أو توقيت اللقاءات الحاسمة في نهاية الموسم.

كما رأى كثير من الجماهير أن الرابطة نجحت في معالجة بعض الأزمات التي ظهرت في مواسم سابقة، خاصة ما يتعلق بتداخل المواعيد وضغط المباريات على بعض الفرق في مراحل الحسم.

21 فريقاً يشاركون في الدوري هذا الموسم

ويقام موسم 2025-2026 من الدوري المصري الممتاز بمشاركة 21 فريقاً، في نظام استثنائي يعتمد على مرحلتين.

وأقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، حيث واجهت جميع الفرق بعضها مرة واحدة لتحديد ترتيبها قبل تقسيمها إلى مجموعتين في المرحلة الثانية.

فرق مجموعة المنافسة على اللقب

وتأهلت سبعة أندية إلى مجموعة التتويج التي ستتنافس على لقب الدوري هذا الموسم، وهي:

الزمالك، بيراميدز، الأهلي، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، سموحة، وإنبي.

وتسعى هذه الأندية لحصد اللقب في المرحلة الحاسمة من المسابقة، في ظل منافسة قوية متوقعة حتى الجولات الأخيرة.

14 فريقاً في صراع البقاء

في المقابل، تتنافس 14 فريقاً في مجموعة الهبوط لتفادي النزول إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، وهي:

زد إف سي، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، والإسماعيلي.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المجموعة صراعاً شرساً بين الأندية من أجل الهروب من الهبوط وضمان الاستمرار في الدوري الممتاز بالموسم المقبل