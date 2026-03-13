بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا للجيش الملكي

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته اليوم في العاصمة المغربية الرباط استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز بطل قارة أفريقيا ضيفا على الجيش الملكي في الثانية صباح غد السبت، على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

وأقيم المران على الملعب الأولمبي في الرباط والذي يستضيف المباراة الهامة واستمر لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وجاء قويا وتنافس اللاعبون فيما بينهم لحجز المكان الأساسي في التشكيل خلال اللقاء الهام.