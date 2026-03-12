مباريات نادي بيراميدز بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري

أقيمت اليوم قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، وجاء ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي:
- الجولة الأولى : باي
- الجولة الثانية : بيراميدز × المصري البورسعيدي .. يوم 7 أبريل .. ستاد السويس الجديد
- الجولة الثالثة: الزمالك × بيراميدز .. يوم 23 أبريل .. ستاد القاهرة
- الجولة الرابعة: بيراميدز × الأهلي .. يوم 27 أبريل ستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي
- الجولة الخامسة: بيراميدز × إنبي يوم 1 مايو .. ستاد 30 يونيو
- الجولة السادسة: بيراميدز × سيراميكا كليوباترا يوم 5 مايو ..ستاد هيئة قناة السويس
- الجولة السابعة : بيراميدز × سموحة يوم 20 مايو.. ستاد السويس الجديد