المغرب تستضيف الدورة المقبلة للاجتماع الوزاري المشترك مع التعاون الخليجي

أعلن، اختيار المغرب لاستضافة الاجتماع الوزاري المشترك التاسع مع دول الخليج العربي، وذلك في ختام أعمال الاجتماع المشترك الثامن بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، إن الإعلان عن استضافة المغرب للاجتماع الوزاري التاسع، جاء خلال أعمال الدورة الحالية التي انعقدت عبر تقنية التناظر عن بعد، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزراء وممثلي دول المجلس.

ونوه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بهذه المناسبة، بعمق العلاقات بين المغرب ودول الخليج، وبالجهود المتواصلة للمغرب تحت قيادة العاهل المغربي لتعزيز التضامن العربي والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج إلى أسمى المستويات.

وأشارت الخارجية المغربية في بيانها إلى أن استضافة المغرب لهذا الحدث الوزاري الهام، تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الأشقاء الخليجيون للمملكة بقيادة الملك محمد السادس، كما تجسد متانة أواصر الأخوة والتعاون التي تميز العلاقات المغربية-الخليجية، والحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.