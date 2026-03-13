وليد الفراج يكشف كواليس ودية مصر والسعودية.. القاهرة تدخل سباق الاستضافة

كشف الإعلامي السعودي وليد فراج آخر تطورات ودية مباراة مصر مع السعودية بعد إعلان قطر إلغاء إقامتها لديها بسبب أحداث الحرب.

وكتب الإعلامي السعودي وليد الفراج عبر حسابه الشخصي اكس :" هناك احتمالات للعب السعودية مع منتخب مصر وديًا في جدة أو الرياض يوم 26 مارس الجاري.. وهناك رغبة من الفراعنة لاستضافة الخُضر في القاهرة وكل شيء سيتضح بعد أسبوع ".



كشفت تقارير صحفية عالمية عن تطورات جديدة تتعلق بالمباريات الودية المقررة خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس الجاري، وعلى رأسها المباراة المنتظرة بين منتخب مصر ونظيره الإسباني.



وتشير التقارير إلى وجود حالة من الغموض حول إقامة اللقاء، في ظل عدم حسم عدة أمور تنظيمية قبل أيام قليلة من انطلاق فترة التوقف الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

احتمالية كبيرة لإلغاء مباراة مصر وإسبانيا

وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني إيدو بيدال، فإن هناك احتمالًا كبيرًا للغاية لإلغاء المباراة الودية التي كان من المنتظر أن تجمع بين المنتخبين المصري والإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بيدال أن نسبة إلغاء المباراة قد تصل إلى 99%، وهو ما يعني أن اللقاء بات قريبًا جدًا من الخروج رسميًا من أجندة المباريات الدولية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يأتي قبل أقل من 15 يومًا فقط من بداية فترة التوقف الدولي، وهو ما يزيد من حالة الارتباك بشأن البرنامج الودي للمنتخبات خلال هذه الفترة