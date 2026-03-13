قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريان أمير: لم أتلق استدعاء رسمي من منتخب مصر حتى الآن

ريان أمير
ريان أمير
رباب الهواري

تحدث اللاعب الشاب ريان أمير، صاحب الأصول المصرية والجنسية الإنجليزية، والذي يبلغ من العمر 18 عامًا ويلعب في صفوف نادي فينورد الهولندي، عن مستقبله الدولي وإمكانية تمثيل منتخب مصر خلال مسيرته الكروية.

 ويعد ريان من المواهب الصاعدة التي تحظى بمتابعة كبيرة في أوروبا، خاصة بعد تألقه في الفئات السنية داخل النادي الهولندي.


 

لم أتلقَ استدعاء رسمي من منتخب مصر حتى الآن

أكد ريان أمير أنه لم يتلق حتى الآن أي استدعاء رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تمثيل المنتخب الوطني لأي دولة يُعد شرفًا كبيرًا لأي لاعب كرة قدم. وأوضح أن اللعب على المستوى الدولي حلم يسعى إليه كل لاعب محترف.


 

اختيار المنتخب سيعتمد على مستقبلي الكروي

وأشار اللاعب الشاب إلى أن موقفه من اختيار المنتخب الذي سيمثله مستقبلاً لا يزال مفتوحًا، موضحًا أن القرار النهائي سيعتمد على ما يراه الأفضل لمسيرته الكروية في الوقت المناسب. وأضاف أن ارتباطه بمصر وإنجلترا أمر طبيعي، نظرًا لانتمائه إلى البلدين من حيث الجذور والهوية.


 

ارتباط قوي بمصر بفضل العائلة والجذور

وأوضح ريان أمير أن علاقته بمصر قوية للغاية، ويرجع ذلك إلى عائلته التي حرصت دائمًا على تعريفه بالثقافة المصرية وتقاليدها. وقال إنه نشأ وهو يسمع الكثير عن مصر وتاريخها وعاداتها، الأمر الذي جعله يشعر بانتماء حقيقي لهذه الجذور.


 

زيارات متكررة لمصر في طفولته

وكشف لاعب فينورد أنه كان يزور مصر بشكل متكرر خلال طفولته برفقة عائلته، وهو ما ساعده على التعرف عن قرب على المجتمع المصري والتواصل مع ثقافته، مؤكدًا أن هذه الزيارات تركت لديه ذكريات جميلة لا ينساها.


 

الدوري المصري من أقوى الدوريات في أفريقيا

وفي حديثه عن الكرة المصرية، أكد ريان أمير أن الدوري المصري يُعد من البطولات القوية والمنافسة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يضم العديد من الأندية الكبيرة والتاريخية التي تتمتع بجماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.


 

ريان أحمد منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

ترشيحاتنا

رفع درجة الاستعداد بصرف الإسكندرية

لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

صلاة التراويح في بني سويف

مساجد مديرية أوقاف بني سويف تشهد إقبالًا كثيفًا في ليالي شهر رمضان

بنك الطعام

بنك الطعام المصري يقدم 1000 وجبة إفطار وسحور يوميًا بأسوان ضمن حملة "أطعم وأكرم"

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد