ريان أمير: لم أتلق استدعاء رسمي من منتخب مصر حتى الآن

تحدث اللاعب الشاب ريان أمير، صاحب الأصول المصرية والجنسية الإنجليزية، والذي يبلغ من العمر 18 عامًا ويلعب في صفوف نادي فينورد الهولندي، عن مستقبله الدولي وإمكانية تمثيل منتخب مصر خلال مسيرته الكروية.

ويعد ريان من المواهب الصاعدة التي تحظى بمتابعة كبيرة في أوروبا، خاصة بعد تألقه في الفئات السنية داخل النادي الهولندي.





لم أتلقَ استدعاء رسمي من منتخب مصر حتى الآن

أكد ريان أمير أنه لم يتلق حتى الآن أي استدعاء رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تمثيل المنتخب الوطني لأي دولة يُعد شرفًا كبيرًا لأي لاعب كرة قدم. وأوضح أن اللعب على المستوى الدولي حلم يسعى إليه كل لاعب محترف.





اختيار المنتخب سيعتمد على مستقبلي الكروي

وأشار اللاعب الشاب إلى أن موقفه من اختيار المنتخب الذي سيمثله مستقبلاً لا يزال مفتوحًا، موضحًا أن القرار النهائي سيعتمد على ما يراه الأفضل لمسيرته الكروية في الوقت المناسب. وأضاف أن ارتباطه بمصر وإنجلترا أمر طبيعي، نظرًا لانتمائه إلى البلدين من حيث الجذور والهوية.





ارتباط قوي بمصر بفضل العائلة والجذور

وأوضح ريان أمير أن علاقته بمصر قوية للغاية، ويرجع ذلك إلى عائلته التي حرصت دائمًا على تعريفه بالثقافة المصرية وتقاليدها. وقال إنه نشأ وهو يسمع الكثير عن مصر وتاريخها وعاداتها، الأمر الذي جعله يشعر بانتماء حقيقي لهذه الجذور.





زيارات متكررة لمصر في طفولته

وكشف لاعب فينورد أنه كان يزور مصر بشكل متكرر خلال طفولته برفقة عائلته، وهو ما ساعده على التعرف عن قرب على المجتمع المصري والتواصل مع ثقافته، مؤكدًا أن هذه الزيارات تركت لديه ذكريات جميلة لا ينساها.





الدوري المصري من أقوى الدوريات في أفريقيا

وفي حديثه عن الكرة المصرية، أكد ريان أمير أن الدوري المصري يُعد من البطولات القوية والمنافسة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يضم العديد من الأندية الكبيرة والتاريخية التي تتمتع بجماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.



