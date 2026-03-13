قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر
حدث في 23 من رمضان .. هدم صنم اللات وانهيار الإمبراطورية الفارسية الساسانية
وزير الخارجية: أمن دول الخليج لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
مصادر عسكرية إسرائيلية: لم يكن هدفنا تغيير النظام في إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي
سعر الدولار يستقر اليوم 13-3-2026.. تعرف على الأسباب
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
وليد الفراج يكشف كواليس ودية مصر والسعودية.. القاهرة تدخل سباق الاستضافة
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية: استضافة مصر لكراسي اليونسكو يعكس مكانتنا العلمية ويعزز الابتكار

فرناس حفظي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في مراسم توقيع اتفاقية إنشاء كرسي اليونسكو الخاص بإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود في المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، الذي استضافه د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور د. عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو.

أشاد الوزير عبد العاطي في كلمته بالشراكة القائمة بين مصر ومنظمة اليونسكو في مجالات العلم والبحث العلمي وبناء القدرات، مشيراً إلى أن استضافة مصر عدد كبير من كراسي اليونسكو في مجالات التعليم والعلوم والهندسة والتراث والثقافة، يعكس المكانة العلمية والأكاديمية المرموقة للمؤسسات البحثية والجامعية المصرية ويعزز الابتكار العلمي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية.

وأوضح وزير الخارجية أن قضية المياه تمثل أحد أبرز التحديات العالمية، لا سيما في المناطق التي تتقاسم فيها الدول الموارد المائية العابرة للحدود، مؤكداً أهمية التعاون العلمي وتبادل المعرفة لدعم الإدارة الرشيدة والمستدامة لهذه الموارد الحيوية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اليونسكو في تعزيز الدبلوماسية العلمية والتعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية، لاسيما من خلال برامجها المتخصصة وعلى رأسها البرنامج الهيدرولوجي الحكومي، معرباً عن تطلع مصر إلى أن يسهم هذا الكرسي في دعم البحث العلمي المتقدم في مجال التعاون المائي العابر للحدود وإعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة المرتبطة بإدارة الموارد المائية المشتركة.

في ذات السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية الحلول العلمية وتعزيز التنسيق والتشاور بين الدول المشاطئة في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار والتنمية. كما شدد على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن التوافق يظل المبدأ الرئيسي الذي يجب أن يحكم العلاقات بين الدول المشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

رخصة بناء وإزالة .. سكان عمارة المنتزه: فوجئنا باقتحام شققنا وتحطيمها

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

تفاصيل زكاة الفطر 2026 والحد الأدنى وموعد إخراجها

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

أخبار قنا| ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر قبل الإفطار.. واعتماد المخططات التفصيلية لـ 4 مدن

حبس طالب ثانوي صفع معلمته بالقلم داخل الفصل في المنوفية

لمواجهة الأمطار.. رفع درجة الاستعداد بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

