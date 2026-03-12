توك شو| استقرار الطقس..خام برنت يرتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل..وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

خام برنت يرتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل



عرضت قناة إكسترا نيوزخبرا عاجلا يفيد بأن خام برنت يرتفع مجددا فوق مئة دولار للبرميل على خلفية الحرب في الشرق الأوسط .

وفي وقت سابق أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أن هناك وفرة من النفط في السوق، والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وزارة النفط العراقية تدعو إلى حماية الممرات البحرية بعيدا عن الصراعات



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة النفط العراقية، قالت قلقون من استهداف ناقلات النفط في منطقة الخليج.



وأضافت" ندعو إلى حماية الممرات البحرية، وأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات.

شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر وآخر الليل في معظم المناطق.

الطقس في القاهرة الكبرى والمناطق المجاورة

يتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى، وكذلك على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، إضافة إلى شمال الصعيد.

أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يسود الطقس مائلًا للدفء.

ومن جهة أخرى، يتوقع أن يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر وآخر الليل في مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، شمال الصعيد ووسط سيناء، وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

كشفت الهيئة عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 24 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغرى: 13 درجة مئوية

وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية



قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي لـ لنظيره السعودي، أننا ندعم المملكة والدول العربية في مواجهة أي تحديات تمس أمنها، وندين الاعتداءات التي استهدفت أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة.

وأضاف عبد العاطي، أنه لا مبرر للاعتداءات على الدول العربية، ونؤكد ضرورة الاحترام الكامل لمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.



وأشار إلى أننا نثمن جهود السعودية لدعم عمليات إجلاء المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة، وحذر من التداعيات الكارثية للحرب في الشرق الأوسط واتساع نطاق الصراع، وأن الحرب في الشرق الأوسط تضع المنطقة أمام تحديات جسيمة.



الخارجية الإيرانية: قواتنا المسلحة مصممة على تلقين العدو درسا لن ينساه



أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن قواتها المسلحة مصممة على تلقين العدو درسا لن ينساه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أعلنت قوة دفاع البحرين تصديها - منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران - لـ 112 صاروخا و186 مسيرة نتيجة الإعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة .

وفي وقت لاحق ، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على أن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية



أكد جيش الاحتلال أنه أخطأ بعدم التحذير مسبقا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إن استهداف ناقلتي نفط في المياه الإقليمية العراقية خلال الساعات الماضية يمثل تصعيدًا جديدًا في التوترات الجارية في منطقة الخليج.

وأضاف عوض، في مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استهداف الناقلات النفطية في الخليج والبيئة الإقليمية المحيطة به يأتي ضمن ما يمكن وصفه بالتصعيد المحسوب الذي تمارسه إيران، بهدف الضغط على مختلف الأطراف وتوتير الأجواء الإقليمية، في محاولة لتسجيل نقاط سياسية وأمنية قد تسهم في فرض معادلات جديدة لوقف هذه الحرب».

واشنطن تركز عسكريا على مضيق هرمز والألغام البحرية والطاقة والنفط



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، قال :"أتوقع أن تنتهي الحرب خلال 10 أيام".

نقلت القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنه لا خطة لإنهاء الحرب على إيران حتى الآن.



وذكر المصدر الأمني للقناة العبرية أن واشنطن تركز عسكريا الآن على مضيق هرمز والألغام البحرية والطاقة والنفط.

وفي سياق أخر ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة؛ حققت إنجازا لم يتوقعه أحد؛ في إشارة للعملية العسكرية على إيران، قائلا " قضينا على جميع سفن التلغيم الإيرانية في ليلة واحدة، ويمكن الآن لناقلات النفط استخدام مضيق هرمز بأمان".

المرشد الإيراني: لا نستهدف سوى القواعد الأمريكية في المنطقة



كد مرشد الثورة الإسلامية في إيران، مجتبى الخامنئي، أن “القواعد الأمريكية بالمنطقة هدفها السيطرة على بلدانها، ونؤمن بالصداقة مع دول الجوار، لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأمريكية فيها”.



وقال المرشد الإيراني، خلال عاجل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: “نوصي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأمريكية، ولا نستهدف سوى القواعد الأمريكية في المنطقة”.