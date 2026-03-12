إيران .. اعتقال خلية من 6 أشخاص في كرمان خططوا لإثارة اضطرابات

أعلنت الاستخبارات الإيرانية اعتقال خلية من 6 أشخاص في محافظة كرمان خططوا لإثارة اضطرابات بالإضافة إلى اعتقال عميل مسلح تابع للولايات المتحدة وإسرائيل في مدينة شهر بابك في محافظة كرمان.

فيما ذكرت شرطة محافظة لرستان أنه تم اعتقال عنصر مرتبط بالموساد في مدينة خرم آباد وضبط تجهيزات إلكترونية وأدوات اتصالات.

ولاحقا ، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن ضبط 30 شخصاً يُزعم تورطهم في التجسس والعمل كـ"مرتزقة داخليين" لصالح عمليات مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وذلك خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في إيران.



وفي وقت سابق حذر السيناتور الأمريكي توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، من امتلاك إيران "آلافاً وآلافاً من الصواريخ" التي تفوق قدرة الدفاعات الصاروخية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائها الإقليميين.



وأضاف كوتون، خلال فعالية برعاية مجلة "ناشونال ريفيو" والتحالف الجمهوري اليهودي، أن إيران على بعد أشهر قليلة فقط من إنشاء ما وصفه بـ"درع منيع"، يمكّنها من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي، مشبهاً الأمر بما حدث مع كوريا الشمالية.