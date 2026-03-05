وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتعاون مع الحرس الثوري تدمير أهدافا لجماعات انفصالية حاولت التسلل عبر الحدود الغربية.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها : الجماعات الإرهابية الانفصالية حاولت استغلال الحرب بدعم من العدو الأمريكي الصهيوني.

وأشارت وزارة الإستخبارات الإيرانية إلى أنه يتم رصد كافة التحركات على الحدود ، مؤكدة أنها ستحبط أي مخطط للعدو الأمريكي الصهيوني ومرتزقته.

وفي سياق أخر ، وردا على إغراق البارجة الحربية دِنا من قبل الولايات المتحدة الامريكية، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" ، اليوم الخميس: أمريكا اختلقت كارثة أخرى هذه المرة في البحر وعلى بعد ألفي ميل من سواحل إيران. ​

واشار عراقجي الى ان المدمرة "دِنا"، وهي ضيف على البحرية الهندية وتحمل ما يقرب من ١٣٠ فردا من الطاقم، قد تعرضت لهجوم في المياه الدولية ودون سابق إنذار.

وأضاف : سترون ان الولايات المتحدة ستندم بشدة على هذه السابقة التي فعلتها. ​

يُذكر ان المدمرة "دِنا" وفي طريق عودتها من مناورات ميلان 2026 المشتركة مع البحرية الهندية، تعرضت في السواحل السريلانكية لاستهداف من قبل البحرية الامريكية وغرقت، وعلى اثر ذلك استشهد اكثر من 80 فردا من طاقمها