قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التليفزيون الإيراني: انفجارات عدة في غرب وشمال غربي طهران
أ ف ب: دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية

إيران - علم
إيران - علم
محمود نوفل

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتعاون مع الحرس الثوري تدمير أهدافا لجماعات انفصالية حاولت التسلل عبر الحدود الغربية.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان لها : الجماعات الإرهابية الانفصالية حاولت استغلال الحرب بدعم من العدو الأمريكي الصهيوني.

وأشارت وزارة الإستخبارات الإيرانية إلى أنه يتم رصد كافة التحركات على الحدود ، مؤكدة أنها ستحبط أي مخطط للعدو الأمريكي الصهيوني ومرتزقته.

وفي سياق أخر ، وردا على إغراق البارجة الحربية دِنا من قبل الولايات المتحدة الامريكية، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" ، اليوم الخميس: أمريكا اختلقت كارثة أخرى هذه المرة في البحر وعلى بعد ألفي ميل من سواحل إيران. ​ 

واشار عراقجي الى ان المدمرة "دِنا"، وهي ضيف على البحرية الهندية وتحمل ما يقرب من ١٣٠ فردا من الطاقم، قد تعرضت لهجوم في المياه الدولية ودون سابق إنذار.

وأضاف : سترون ان الولايات المتحدة ستندم بشدة على هذه السابقة التي فعلتها. ​

 يُذكر ان المدمرة "دِنا" وفي طريق عودتها من مناورات ميلان 2026 المشتركة مع البحرية الهندية، تعرضت في السواحل السريلانكية لاستهداف من قبل البحرية الامريكية وغرقت، وعلى اثر ذلك استشهد اكثر من 80 فردا من طاقمها

إيران وزارة الاستخبارات الإيرانية الحرس الثوري عباس عراقجي البحرية الهندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

أرشيفية

أستاذ شريعة: المعجزة معيار النبوة والكرامة لا تصنع نبيًا

أرشيفية

الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

ممدوح شاهين

ممدوح شاهين: سمية الخشاب وغادة عبدالرازق من أهم الممثلات آخر 20 سنة

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد