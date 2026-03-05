قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
وجبات القمر.. ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» في رحلتهم حول القمر؟
القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز
«على قد فلوسهم» .. عَالِم أزهري يوضح حكم التزويغ من العمل لضعف الراتب
أخبار العالم

دولة صديقة وجارة.. إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية

إيران - علم
إيران - علم

 نفت هيئة الأركان الإيرانية إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية، معربة عن إحترامها لسيادة تركيا.

ووصفت هيئة الأركان الإيرانية في بيان لها أن تركيا  دولة صديقة وجارة.

وفي وقت لاحق أعلنت تركيا أن دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعترضت صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران قبل دخوله المجال الجوي التركي.

ونقلت وسائل إعلام تركية، أنه تم تحييد ذخيرة باليستية أطلقت من إيران ورصدت متجهة نحو مجالنا الجوي".

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن وحدات الناتو في شرق المتوسط تعترض مقذوفًا باليستيًا انطلق من إيران نحو الأجواء التركية"، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

في سياق متصل، قالت الرئاسة التركية "عزمنا وقدرتنا على ضمان أمن بلادنا في أعلى مستوياتهما وسنتخذ كل خطوة دون تردد للدفاع عن أرضنا ومجالنا الجوي"، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.

كما نقل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نقل إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي "قلق أنقرة بشأن إطلاق صاروخ باليستي من إيران باتجاه المجال الجوي التركي، الذي جرى تحييده".

