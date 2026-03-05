القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد آر. فورد" تواصل على مدار الساعة، تنفيذ عملياتها لدعم الضربات وتضييق الخناق على إيران.

وأضافت القيادة – في تدوينة على منصة (إكس) اليوم /الخميس/ - أنه مع وجود مجموعة حاملة طائرات أمريكية أخرى في الشرق الأوسط، فإن القوات الأمريكية تضغط على إيران من البحر.

وأشارت القيادة – في تدوينة أخرى - إلى مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على قدرات النظام الإيراني في إطلاق الصواريخ المتنقلة.. قائلة: نحن نكتشف هذه التهديدات وندمرها بدقة قاتلة.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، مقطعا مصورا يظهر تدمير آليات عسكرية إيرانية .