الخطوط الجوية القطرية تسيّر رحلات إغاثة رغم استمرار تعليق الرحلات مؤقتًا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية ، اليوم الخميس ، استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي للدولة، وتشغيل عدد محدود من رحلات الإغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت الشركة أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه من المخطط أن يتم تشغيل الرحلات الجوية من مسقط إلى كل من لندن هيثرو وبرلين وكوبنهاجن ومدريد وروما وأمستردام، إضافة إلى رحلة جوية من الرياض إلى فرانكفورت.

وأوضحت أنها ستُباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني، بشأن إعادة فتح المجال الجوي القطري بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إبلاغهم رسميا من قِبل الخطوط الجوية القطرية بخصوص هذه الرحلات الجوية، موضحة أنها ستتواصل بشكل مباشر مع المسافرين المعنيين لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم وترتيبات السفر والإجراءات المطلوبة، كما حثت المسافرين إلى التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم لتزويدهم بتفاصيل الرحلات الجوية والتعليمات اللازمة.