اليوم.. الرعاية الصحية تطلق مؤتمر يوم الطبيب المصري 2026

تُطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر يوم الطبيب المصري 2026، تحت شعار «من بناء المنظومة إلى قيادة المستقبل»، في مناسبة وطنية تجسد تقدير الدولة للدور المحوري للطبيب المصري في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وبمشاركة واسعة من شركاء النجاح من القطاعات الصحية المختلفة.

ويشهد المؤتمر على مدار اليوم جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تتناول عددًا من المحاور العلمية المرتبطة بتطوير الممارسات العلاجية، والتعامل المتكامل مع بعض الأورام، وأهمية التشخيص المبكر، ودور العمل متعدد التخصصات في تحسين النتائج العلاجية وجودة حياة المرضى، إلى جانب مناقشة آفاق الرعاية الصحية التعاونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يدعم استدامة منظومة الرعاية الصحية.

تكريم رموز وقادة الرعاية الصحية

وخلال المؤتمر من المقرر أن يتم تكريم رموز وقادة الرعاية الصحية، والأطباء الأكثر تميزًا بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تقديرًا لدورهم الوطني وجهودهم المخلصة في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاحتفال بيوم الطبيب المصري هذا العام يعكس مرحلة التحول من بناء المنظومة الصحية إلى تمكين الأطباء من قيادة مستقبل الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الطبيب المصري كان شريكًا أساسيًا في نجاح خطط الإصلاح الصحي وقادرًا على قيادة التطوير المؤسسي والتحول المستدام.

وقال رئيس الهيئة إن الاستثمار في الطبيب المصري وبناء قدراته يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق الاستدامة والريادة في منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية تضع الطبيب في قلب عملية التطوير، من خلال دعم التدريب المستمر، وتعزيز بيئة العمل، وربط جودة الأداء بمؤشرات قياس واضحة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة تواكب المعايير العالمية.

هذا، ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على إبراز ما تحقق من إنجازات خلال مرحلة بناء المنظومة الصحية، والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على التمكين، والاستدامة، وتعزيز دور الكوادر الطبية في صياغة مستقبل الرعاية الصحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.