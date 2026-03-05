قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
اليوم.. الرعاية الصحية تطلق مؤتمر يوم الطبيب المصري 2026

عبدالصمد ماهر

تُطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر يوم الطبيب المصري 2026، تحت شعار «من بناء المنظومة إلى قيادة المستقبل»، في مناسبة وطنية تجسد تقدير الدولة للدور المحوري للطبيب المصري في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وبمشاركة واسعة من شركاء النجاح من القطاعات الصحية المختلفة.

ويشهد المؤتمر على مدار اليوم جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تتناول عددًا من المحاور العلمية المرتبطة بتطوير الممارسات العلاجية، والتعامل المتكامل مع بعض الأورام، وأهمية التشخيص المبكر، ودور العمل متعدد التخصصات في تحسين النتائج العلاجية وجودة حياة المرضى، إلى جانب مناقشة آفاق الرعاية الصحية التعاونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يدعم استدامة منظومة الرعاية الصحية.

 

تكريم رموز وقادة الرعاية الصحية

 وخلال المؤتمر من المقرر أن يتم تكريم رموز وقادة الرعاية الصحية، والأطباء الأكثر تميزًا بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تقديرًا لدورهم الوطني وجهودهم المخلصة في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاحتفال بيوم الطبيب المصري هذا العام يعكس مرحلة التحول من بناء المنظومة الصحية إلى تمكين الأطباء من قيادة مستقبل الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الطبيب المصري كان شريكًا أساسيًا في نجاح خطط الإصلاح الصحي وقادرًا على قيادة التطوير المؤسسي والتحول المستدام.

وقال رئيس الهيئة إن الاستثمار في الطبيب المصري وبناء قدراته يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق الاستدامة والريادة في منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية تضع الطبيب في قلب عملية التطوير، من خلال دعم التدريب المستمر، وتعزيز بيئة العمل، وربط جودة الأداء بمؤشرات قياس واضحة، بما يسهم في تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة تواكب المعايير العالمية.

هذا، ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على إبراز ما تحقق من إنجازات خلال مرحلة بناء المنظومة الصحية، والانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على التمكين، والاستدامة، وتعزيز دور الكوادر الطبية في صياغة مستقبل الرعاية الصحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

يوم الطبيب قيادة المستقبل الطبيب المصري هيئة الرعاية الصحية وزارة الصحة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

غرفة صناعة الجلود

غرفة الجلود ترفع مقترحات لوزير الصناعة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: قطاع صناعة السيارات إحدى الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي

المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يعقد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية

وزراء الصناعة والاستثمار والمالية يبحثون تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

