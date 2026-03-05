كسر مفاجئ.. إصلاح خط طرد دسوق الرئيسي قطر 225 مم بكفر الشيخ| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح وصيانة الكسر المفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر 225 مم الخاص بمحطات الصرف رقم (5) خلف المحلج، ومحطة (9) بالميدان الإبراهيمى، ومحطة (15) بشارع جابر الريفى بتقسيم الموظفين بمركز دسوق.

جاء هذا تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك في وقت قياسي لضمان استمرارية الخدمة، وفي إطار سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة بالمرافق الحيوية.

وتمت أعمال الإصلاح بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة فور حدوث الكسر، والعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بشكل طبيعي.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لأي أعطال طارئة في مرافق البنية التحتية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية للحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان تقديم خدمة مستقرة لأهالي المحافظة.