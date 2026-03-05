محافظ كفر الشيخ: صيانة خط الطرد الرئيسي بدمرو بطول 1500 متر| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ بتنفيذ أعمال صيانة خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بقرية دمرو بسيدي سالم بقطر 16 بوصة وطول 1500متر، لضمان استمرارية الخدمة، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي هذا في إطار توفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة أهالينا بمراكز المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ بسرعة التعامل مع البلاغات الميدانية وتحسين كفاءة شبكات الصرف حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.