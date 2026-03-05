قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
محافظات

محافظ كفر الشيخ: صيانة خط الطرد الرئيسي بدمرو بطول 1500 متر| صور

محمود زيدان

 أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ بتنفيذ أعمال صيانة خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بقرية دمرو بسيدي سالم بقطر 16 بوصة وطول 1500متر، لضمان استمرارية الخدمة، من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 يأتي هذا في إطار توفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة أهالينا بمراكز المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ بسرعة التعامل مع البلاغات الميدانية وتحسين كفاءة شبكات الصرف حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

