ادعوا له بالرحمة.. وفاة المستشار شريف فارس رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ

توفي المستشار شريف عبد الوارث فارس، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، وسيتم تشييع الجنازة غداً بمسقط رأسه بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وقال إبراهيم الخولي، زوج شقيقة المستشار الراحل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تُوفى إلى رحمة الله تعالى شقيق زوجتى المستشار شريف عبد الوارث فارس رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ والدفنة غدًا بمقابر كفر الزيات وصلاة الجنازة بالمسجد الكبير في كفر الزيات عقب صلاة الظهر. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي سياق متصل، نعى مجلس نقابة المحامين بكفر الشيخ برئاسة حاتم درويش، نقيب المحامين، ببالغ الحزن والأسى المستشار شريف عبد الوارث فارس، الذي وافته المنية اليوم، داعين الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.