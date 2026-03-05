قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتابع إحياء "القاهرة التاريخية".. والتشغيل التجريبي لـ "تلال الفسطاط" ينطلق قريباً

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها مشروعات التطوير المختلفة وكذا المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القاهرة، ولا سيما ما يتعلق منها بإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، حيث تمثل جزءا حيويا من تاريخ مصر وتراثها العريق، ولذا بدأت الحكومة منذ فترة في تنفيذ هذه المشروعات انطلاقا من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، من خلال الحرص على تشكيل منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير النطاق العمراني والتاريخي لهذه المناطق، بما في ذلك الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، مع الالتزام بالمحافظة على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة، والقيمة الأثرية والمعمارية بها، بما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الدولة المصرية. 

 وفيما يتعلق بمشروع حدائق تلال الفسطاط، أشار اللواء خالد فودة إلى أنه قام بتفقد هذا المشروع في شهر أبريل الماضي، وقد تم تنفيذ الحديقة على أعلى مستوى، بل أصبحت تمثل حاليا إحدى العلامات المميزة في العاصمة، لافتا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لها؛ تمهيدا للافتتاح الرسمي لهذا المشروع الحضاريّ الكبير.

وفي الوقت نفسه، أكد مستشار  رئيس الجمهورية ضرورة قيام وزارة السياحة بإعداد برنامج سياحيّ ثقافيّ يتضمن كلا من مُتحف الحضارة، وحدائق تلال الفسطاط، ومجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص؛ باعتبار أن هذه المنطقة تمثل نقطة جذب سياحيّ مميزة للغاية، وما تحقق فيها من إنجاز يعد نقلة حضارية كبرى.

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، موضحة في هذا الصدد معدلات التنفيذ لمنطقة النهر، ومنطقة القصبة، والنادي المصري القاهري، والمنطقة الثقافية، والمنطقة الاستثمارية، وكذلك منطقـة المغامرة، والحدائق التراثية، والبوابات والسور، ومنطقتي الأسواق والتلال، بالإضافة إلى ساحة عمرو بن العاص، مؤكدة أن التنفيذ بلغ نسبا متقدمة للغاية؛ حيث تم الانتهاء من المنطقة الثقافية والنادي المصري القاهري وساحة عمرو بن العاص، ووصلت نسبة تنفيذ البوابات والسور إلى 98%.

ولفتت وزيرة الإسكان إلى أنه تم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية في إعداد كراسة الطرح؛ حيث تقدم عدد 6 شركات مستوفاة للشروط، وتم تحديد موعد تقديم العروض الفنية والمالية، كما تم عقد جلسة للرد على الاستفسارات المقدمة من الشركات والتحالفات المتقدمة لإدارة وتشغيل حدائق تلال الفسطاط في فبراير الماضي.

وفي غضون ذلك، قدم المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عرضا أيضا عن المشروع أشار خلاله إلى التكليفات الرئاسية الصادرة لمشروع حدائق تلال الفسطاط، والتي من بينها موقف تسليم مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ لبدء التشغيل وخطة التشغيل التجريبي والرسمي، بجانب ربط متحف الحضارة بحدائق تلال الفسطاط، لإعداد برنامج سياحي ثقافي متكامل، علاوة على تطوير شارع بين الأديرة وربطه بحدائق تلال الفسطاط لتعزيز الحركة السياحية، فضلا عن تخصيص منطقة لكبار الزوار وزراعة أشجار بحدائق تلال الفسطاط.

واستعرض المهندس خالد صديق خطة الصندوق لبدء تشغيل حدائق تلال الفسطاط، موضحا أنه في ضوء نجاح مهرجان الفسطاط الشتوي الذي تم تدشينه في نوفمبر 2025، ولاستكمال أعمال الدعاية الناجحة عن المشروع، سيتم انطلاق مهرجان العيد والربيع بالفسطاط عقب انتهاء شهر رمضان الفضيل، كما أنه سيتم الاحتفال بعيد تحرير سيناء بالحديقة؛ وذلك في إطار استمرار تشغيل الحديقة لحين ترسية المشروع على المشغل، والمتوقع في أبريل المقبل.

كما تطرق رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى موقف الترسية على الشركات والتحالفات المتقدمة لإدارة وتشغيل الحديقة، منوها إلى أنه تتم دراسة العروض الفنية والمالية المقدَّمة من خلال لجنة مشكلة من وزارتي الإسكان والاستثمار، وصندوق التنمية الحضرية، وشركتين متخصصتين في هذا المجال.

واستعرض المهندس خالد صديق أيضا التوجيه الصادر بتخصيص مكان مميز لقيام كبار الزوار "رؤساء وملوك الدول" بزراعة أشجار تحمل أسماءهم على غرار التجـارب العالمية، مشيرا إلى أنه قد تم اختيار موقع بجوار متحف الحضارة؛ ليقوم رؤساء وملوك الدول بتفقد الحديقة ومنطقة الحفائر التاريخية.

ولفت المهندس خالد صديق إلى عدد من المقترحات المقدمة لربط حدائق تلال الفسطاط بمسار العائلة المقدسة ومنطقة مجمع الأديان، مستعرضا الإطار التصميمي للمشروع، والوضع الراهن لمنطقة مجمع الأديان، والتتابع البصري للمسار المقترح لزيارة مجمع الأديان داخل المشروع وخارجه.

وخلال الاجتماع، تناولت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دور الوزارة في تنفيذ المشروعات الأخرى الخاصة بتطوير وسط القاهرة، وذلك بعدد ١٣ مشروعاً، مشيرة بشكل تفصيلي إلى دور الوزارة في كل مشروع منها، وجهة التمويل، والموقف التنفيذي له، وموعد الانتهاء منه.

وفيما يخص مشروعات القاهرة الخديوية، عرضت الوزيرة دور الوزارة في تطوير ميدان التحرير، من خلال إعادة تنظيم الميدان بالكامل، وتنفيذ أعمال الزراعات والإضاءة الجمالية لجميع المباني المحيطة بالميدان وخاصة مُجمع التحرير والمتحف المصري، وكذا دور الوزارة في تطوير ميدانيْ طلعت حرب ومصطفى كامل، وتطوير ميدان الأوبرا، وواجهات مبنى جراج الأوبرا، والعقارات المطلة على ميدان الأوبرا، وذلك عبر تنفيذ أعمال الترميم للواجهات وإعداد كارت وصف لكل مبنى وأعمال الإضاءة، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام شاملة الزراعات والبنية الأساسية، بالإضافة إلى تطوير نادي السلاح المصري، وتطوير واجهات العقارات المطلة على الممرات الفرعية والموقع العام بمربع البورصة، علاوة على تطوير واجهات العقارات وإعادة إحياء حديقة الأزبكية، وتنفيذ أكشاك حديثة لبيع الكتب.

وفي سياق متصل، تطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلى دور الوزارة ضمن مشروعات وسط القاهرة الأخرى، ومنها تنفيذ المراحل المختلفة من مشروع ممشى أهل مصر.

كما قدم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عرضا خلال الاجتماع حول المشروعات الجارية أيضا في محافظة القاهرة، أكد خلاله أن المحافظة تعمل على تنفيذ الرؤية المتمثلة في أن تكون القاهرة عاصمة سياحية، ثقافية، وفنية، وعلمية، يحظى قاطنوها وزوارها بنوعية فريدة من الحياة في مدينة مزدهرة بشبابها، بمشاركة المجتمع المدني، وذلك من خلال رؤية مصر 2030.

وفي ضوء ذلك، استعرض المحافظ عددا من مشروعات تطوير وإعادة إحياء عدد من مناطق العاصمة، من بينها فتح بوابة من سور معبد بن عزرا بين الأديرة لربطه مع حديقة الفسطاط، ومحاولة استثمار المباني المطلة على حديقة الأزبكية (نادي السلاح)، وبدء المرحلة الرابعة للقاهرة الخديوية، علاوة على أهمية استغلال المبنى الإداري لجراج الأوبرا وتقديم مقترح للاستغلال، وصيانة عقارات مشروع روضة السيدة 1 ، بالإضافة إلى بدء تطوير الهوية البصرية لثلاثة عقارات مطلة على كوبري 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس، إضافة إلى بدء تطوير الهوية البصرية للمبنى القديم لوزارة الخارجية، ومبنى تابع له ( قصر التحرير) الكائن بميدان التحرير.

رئيس مجلس الوزراء محافظة القاهرة التنمية المحلية المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

ترشيحاتنا

اللقاء

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس اللجنة الاستشارية لمبادرة جسور والوفد المرافق له

الليالى الثقافية بقنا

بالإنشاد والسيرة النبوية..«ثقافة قنا» يطلق ليالي رمضان الثقافية والفنية

رئيس مدينة بني سويف

تنفيذًا لتوجيهات المحافظ .. رئيس مدينة بني سويف يتابع المطالب الخدمية لقرية سنور

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد