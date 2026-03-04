قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص وعلاج 1191 مواطنا في قافلة مجانية لجامعة كفر الشيخ بـ إبشان| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
محمود زيدان

أطلقت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية توعوية شاملة إلى قرية إبشان والقرى المجاورة بمركز بيلا، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفرالشيخ.

تأتي القافلة تحت إشراف الدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «معًا بالوعي نحميها»، وتنمية الريف المصري، واستمرارًا لسلسلة القوافل الطبية والتنموية التي تطلقها الجامعة بمختلف قرى محافظة كفر الشيخ.

ويأتي تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع مديرية الصحة وفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ في إطار الدور المجتمعي لجامعة كفر الشيخ، ومشاركتها الفعالة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، ودعم جهود التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030، وإيمانًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي داخل قرى المحافظة.

وأُشرف على القافلة ميدانيًا الدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور  محمد ابو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض والمستشفى الجامعي وكلية التربية النوعية، ونخبة من اطباء مديرية الصحة المشرفين على القوافل المتميزين ووحدة المرأة الآمنة بمستشفى الجامعة ورائدات المجلس القومي للمرأة.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، شملت: الباطنة، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأسنان.

كما جرى تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الجامعية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وإجراء التدخلات الجراحية المطلوبة وتم عمل حملات توعوية بالمشكلة السكانية والنظافة لرفع وعي المواطنين بأهمية النظافة الشخصية ونظافة البيئة للوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة بالاضافة لورش عمل للحرف اليدوية وصناعة المنظفات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في إطلاق القوافل الطبية والعلاجية والتنموية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمبادرات الرئاسية، وحرصًا على تقديم خدمات صحية متكاملة بالمجان، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات الطبية، بما يعكس الدور الوطني والمجتمعي للجامعة.

ووجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة استمرار تنظيم القوافل الطبية على مستوى المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في أماكن إقامتهم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  ومقررة المجلس القومي للمرأة أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي قرية إبشان والقرى المجاورة.

وأضافت بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها 1119 حالة، مؤكدة أنه تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم المبادرات الرئاسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جامعات كلية الطب

