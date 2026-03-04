تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ ومديرية الصحة| صور

استقبل الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والوفد المرافق له، وذلك لبحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إلى جانب المجلس القومي للسكان، في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز الجهود التوعوية والتنموية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم الجوهري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني حامد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وخلال اللقاء، رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بوكيل وزارة الصحة والوفد المرافق، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع آفاق التعاون مع الجهات التنفيذية والمجالس القومية، وعلى رأسها المجلس القومي للسكان، بما يسهم في تعزيز التطوير والابتكار في المجال الصحي والتوعوي والتعليمي، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن البروتوكول يهدف إلى توحيد الجهود المشتركة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة، ورفع مستوى الوعي الصحي والثقافي لدى المواطنين، خاصة في القضايا السكانية والصحية ذات الأولوية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وقوافل طبية مشتركة، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الطبية والصحية، بما يواكب أحدث المعايير العلمية والمهنية.

كما أشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن التعاون يشمل دعم التدريب العملي لطلاب كلية الطب والقطاعات الصحية ذات الصلة، وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات السكانية والصحية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات الصحية والمجتمعية.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به جامعة كفر الشيخ في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة والمجلس القومي للسكان يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة لأبناء محافظة كفر الشيخ.