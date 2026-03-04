قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
وزير الكهرباء يتفقد المركز القومي للتحكم ويشارك العاملين إفطارهم الرمضاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ ومديرية الصحة| صور

محمود زيدان

استقبل الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والوفد المرافق له، وذلك لبحث آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة ومديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إلى جانب المجلس القومي للسكان، في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز الجهود التوعوية والتنموية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم الجوهري وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني حامد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وخلال اللقاء، رحب رئيس جامعة كفر الشيخ، بوكيل وزارة الصحة والوفد المرافق، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع آفاق التعاون مع الجهات التنفيذية والمجالس القومية، وعلى رأسها المجلس القومي للسكان، بما يسهم في تعزيز التطوير والابتكار في المجال الصحي والتوعوي والتعليمي، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن البروتوكول يهدف إلى توحيد الجهود المشتركة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة، ورفع مستوى الوعي الصحي والثقافي لدى المواطنين، خاصة في القضايا السكانية والصحية ذات الأولوية، إلى جانب تنظيم حملات توعوية وقوافل طبية مشتركة، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الطبية والصحية، بما يواكب أحدث المعايير العلمية والمهنية.

كما أشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن التعاون يشمل دعم التدريب العملي لطلاب كلية الطب والقطاعات الصحية ذات الصلة، وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات السكانية والصحية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات الصحية والمجتمعية.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ عن تقديره للدور الرائد الذي تقوم به جامعة كفر الشيخ في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن التعاون مع الجامعة والمجلس القومي للسكان يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة لأبناء محافظة كفر الشيخ.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ أخبار وتقارير

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في درس التراويح بالجامع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: قيام الليل طريق تزكية النفوس وبلوغ مراتب الكمال الإيماني

برنامج "اقرأ وربك الأكرم"

ما هو الدعاء الذي يُقال قبل الفاتحة في الصلاة؟.. الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: بنو إسرائيل أسسوا منهج النفاق قبل ظهوره في المدينة

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

إطلالة رمضانية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

