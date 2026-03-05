قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاول استدراجها لممارسة الحرام.. ضبط طبيب تحرش بقريبته الطفلة في أكتوبر
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الناس تعبت.. عمرو أديب يعلق على استغلال التجار ورفع الأسعار

سارة عبد الله

علق الإعلامي عمرو أديب، على استغلال التجار للأوضاع المحيطة في رفع أسعار السلع والمنتجات.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏سمعت عن حساسية الاسعار لكن الارتيكاريا دي بس بنشوفها فى مصر، عند اي حادث كبير او صغير فى المنطقة او العالم، الأسعار تقفز ولا تجد سوى مبرر واحد انت مش شايف اللى بيحصل احمد ربنا ان حته الجبنه موجودة السادة التجار بجد الناس تعبت، السادة الحكومة شوفوا الموضوع وشوية رحمة كمان فى الفواتير".

وكان قد علق الإعلامي عمرو أديب، على الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد الأزمة المحيطة في المنطقة.  

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏ان شاء الله مصر لن تعانى اقتصاديا خاصة لو الموضوع فى المنطقة انتهى سريعا يعنى اسبوع او اكثر قليلا، واظن ان قفزة الدولار طارئة وسيعود للهدوء مع هدوء الأحداث".

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

ليلى عبد اللطيف

سعر العملات العربية

الاهلي

كامويش

جندي

المتهم

المعاشات

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لزيادة المعاشات لرفع المعاناة عن المواطنين

الايجار القديم

عاطف المغاوري لـ «صدى البلد»: من حق البرلمان قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

حزب العدل

حزب العدل يفتح باب الترشح لمندوبي المؤتمر العام.. واستمرار التقديم حتى 12 مارس

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

