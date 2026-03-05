الناس تعبت.. عمرو أديب يعلق على استغلال التجار ورفع الأسعار

علق الإعلامي عمرو أديب، على استغلال التجار للأوضاع المحيطة في رفع أسعار السلع والمنتجات.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏سمعت عن حساسية الاسعار لكن الارتيكاريا دي بس بنشوفها فى مصر، عند اي حادث كبير او صغير فى المنطقة او العالم، الأسعار تقفز ولا تجد سوى مبرر واحد انت مش شايف اللى بيحصل احمد ربنا ان حته الجبنه موجودة السادة التجار بجد الناس تعبت، السادة الحكومة شوفوا الموضوع وشوية رحمة كمان فى الفواتير".

وكان قد علق الإعلامي عمرو أديب، على الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد الأزمة المحيطة في المنطقة.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏ان شاء الله مصر لن تعانى اقتصاديا خاصة لو الموضوع فى المنطقة انتهى سريعا يعنى اسبوع او اكثر قليلا، واظن ان قفزة الدولار طارئة وسيعود للهدوء مع هدوء الأحداث".