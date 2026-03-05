وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات ضمن أعمال المشروع القومي لضبط النيل

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس حسام طاهرن رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، وفرعيه يتضمن موقف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظتى الجيزة والبحيرة ضمن “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه”.

وذكر التقرير أنه تم مؤخرا تنفيذ ٨٦ حالة إزالة لتعديات على فرع رشيد، حيث تم إزالة ٢٨ حالة تعدٍ بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، و٥٨ حالة بزمام محافظة الجيزة، كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة حيث تم حتى الآن إزالة عدد (٣٨) تعدى، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضى طرح النهر بالقطاع شبرا حلوان وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومحافظة الجيزة، فى حين أنه سبق تنفيذ أعمال إزالة لحالات البناء المخالف بفرع رشيد والتي وصلت إلى ٣٤٦ حالة.

وشدد سويلم على استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر.

كما شدد على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات فى ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصريين.

ويهدف "مشروع ضبط النيل" لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة جميع التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.