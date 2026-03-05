سيارات سيدان للبيع بـ 450 ألف جنيه.. مواصفات وصور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، مرسيدس C180، وهيونداي أكسنت، وشيفروليه أفيو، وهيونداي فيرنا، وسكودا أوكتافيا .

تحصل سيارة مرسيدس C180 موديل 1993 علي قوتها من محرك سعة 1800 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 340 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة مرسيدس C180 موديل 1993 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تستمد سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 710 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة هيونداي أكسنت موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تنقل قوة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2017 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تمكنت سيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 من قطع مسافة 690 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تباع سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2002 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 380 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تقدم سيارة سكودا اوكتافيا موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .