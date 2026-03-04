صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ 18 مارس قبل عيد الفطر.. ويتصدر موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 محركات البحث خلال الساعات الآتية، خاصة بعد إعلان تبكير الصرف لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2026، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون زحام أو تأخير.

وأكدت وزارة المالية صدور قرار رسمي بتبكير صرف مرتبات مارس هذا العام، بما يضمن توافر السيولة المالية للعاملين قبل حلول العيد، ويعزز انتظام عمليات الصرف عبر المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 رسميًا

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيبدأ يوم 18 مارس 2026، على أن يتم إتاحة المستحقات المتأخرة خلال أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر، بما يضمن عدم تأخير أي مستحقات مالية للعاملين.

ويجري السحب وفق جدول زمني محدد داخل المنظومة المالية الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق الانسيابية وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي أو داخل الفروع البنكية، مع منح الموظفين فترة زمنية مناسبة للحصول على رواتبهم دون الحاجة إلى التزاحم في يوم واحد.

أماكن صرف مرتبات مارس 2026

حددت وزارة المالية عدة قنوات رسمية لصرف مرتبات مارس، تشمل فروع البنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، وفروع البريد المصري، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي المتاحة على مدار اليوم.

وتستمر عملية الصرف طوال أيام الفترة المعلنة، بما يتيح سهولة الوصول إلى المستحقات المالية ويقلل الضغط على أي جهة بعينها، في إطار تنظيم العملية بصورة فعالة وآمنة تواكب خطط التحول الرقمي للدولة.

جدول صرف مرتبات مارس 2026 حسب الجهات

يتم توزيع صرف المرتبات على عدة أيام وفقًا للجهات والهيئات الحكومية، حيث يبدأ الصرف يوم 18 مارس 2026 للعاملين في جهات تشمل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويُستكمل الصرف يوم 19 مارس 2026 للعاملين في وزارات وهيئات منها التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

كما خُصصت أيام 22 و23 و24 مارس 2026 لاستكمال صرف المرتبات للمتخلفين عن الحضور في المواعيد السابقة، بما يضمن حصول جميع العاملين على مستحقاتهم دون استثناء.

الحد الأدنى لمرتبات مارس 2026 حسب الدرجات الوظيفية

تختلف قيمة المرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 13.800 جنيه، فيما تبلغ مرتبات الدرجة العالية 11.800 جنيه.

ويحصل مدير عام أو ما يعادله على 10.300 جنيه، بينما تتراوح المرتبات للدرجات الأخرى بين 9800 و7100 جنيه، وهو ما يعكس هيكل الأجور المعتمد وفقًا للدرجة والمسؤوليات الوظيفية لكل فئة.

تبكير صرف المرتبات قبل عيد الفطر 2026

يأتي تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في إطار حرص الدولة على دعم العاملين مع اقتراب عيد الفطر، إذ ترتفع المصروفات الأسرية خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق باحتياجات العيد أو المتطلبات المعيشية المعتادة.

ويمنح القرار الموظفين فرصة الاستعداد المبكر للعيد دون ضغوط مالية، مع الاستفادة من انتظام الصرف عبر الحسابات البنكية فور إيداع الرواتب، وإمكانية السحب في أي وقت مناسب دون التقيد بساعات عمل محددة.

تأثير القرار على الموظفين وتنظيم الصرف

يعكس قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس استجابة واضحة لاحتياجات العاملين في ظل التحديات الاقتصادية، كما يعزز الثقة في انتظام السياسات المالية للدولة والتزامها بمواعيد الصرف المعلنة.

ومن المتوقع أن يسهم الالتزام بالجدول المحدد في تقليل الزحام على ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، مع زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، بما يضمن سرعة وأمان الحصول على المستحقات المالية.

وتؤكد وزارة المالية ضرورة تجنب التكدس خلال أيام الصرف، مشددة على أن منظومة الدفع الإلكتروني تعمل بكفاءة عالية طوال اليوم، لتيسير حصول جميع الموظفين على رواتبهم بسلاسة.