خبير : العقيدة السياسية للمستشار الألماني تضع أمن إسرائيل في مرتبة متقدمة

قال ميسرة بكور مدير المركز الأوروبي للدراسات، إنّ مشاركة ألمانيا في بيان يحمل لهجة عسكرية واضحة لا يمكن فصلها عن العقيدة السياسية التي يتبناها المستشار الألماني الحالي، والتي تضع أمن إسرائيل في مرتبة متقدمة للغاية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشار الألماني، إذا سُئل عمّا يفضله بين أمن إسرائيل وأمن ألمانيا، فسيختار أمن إسرائيل.

وأكد أن هذا الموقف يعكس توجهاً ثابتاً لدى القيادة الألمانية الحالية، لافتًا، إلى أن المستشار كان الوحيد بين القادة الغربيين الذي زار تل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر، إلى جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبيّن بكور أن ألمانيا اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات تعكس تحولاً في سياستها الدفاعية، سواء من خلال الحديث عن إرسال قوات إلى مناطق في البلقان أو المشاركة ضمن قوات أوروبية.

وأوضح أن المستشار الحالي كان قد صرّح، منذ فترة ترشحه، بضرورة أن تنتقل ألمانيا من سياسة "القيادة من الخلف" إلى أدوار قيادية متقدمة.

وتابع أن المستشار الألماني يتحدث اليوم عن بناء أقوى جيش في أوروبا وزيادة القدرات العسكرية، وهو توجه يحظى بدعم حزبه، بما يعزز انخراط ألمانيا في أدوار قيادية مباشرة.