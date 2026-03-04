قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير : العقيدة السياسية للمستشار الألماني تضع أمن إسرائيل في مرتبة متقدمة

المستشار الألماني
المستشار الألماني
هاني حسين

قال ميسرة بكور مدير المركز الأوروبي للدراسات، إنّ مشاركة ألمانيا في بيان يحمل لهجة عسكرية واضحة لا يمكن فصلها عن العقيدة السياسية التي يتبناها المستشار الألماني الحالي، والتي تضع أمن إسرائيل في مرتبة متقدمة للغاية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشار الألماني، إذا سُئل عمّا يفضله بين أمن إسرائيل وأمن ألمانيا، فسيختار أمن إسرائيل.

وأكد أن هذا الموقف يعكس توجهاً ثابتاً لدى القيادة الألمانية الحالية، لافتًا، إلى أن المستشار كان الوحيد بين القادة الغربيين الذي زار تل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر، إلى جانب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبيّن بكور أن ألمانيا اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات تعكس تحولاً في سياستها الدفاعية، سواء من خلال الحديث عن إرسال قوات إلى مناطق في البلقان أو المشاركة ضمن قوات أوروبية.

وأوضح أن المستشار الحالي كان قد صرّح، منذ فترة ترشحه، بضرورة أن تنتقل ألمانيا من سياسة "القيادة من الخلف" إلى أدوار قيادية متقدمة.

وتابع أن المستشار الألماني يتحدث اليوم عن بناء أقوى جيش في أوروبا وزيادة القدرات العسكرية، وهو توجه يحظى بدعم حزبه، بما يعزز انخراط ألمانيا في أدوار قيادية مباشرة.

