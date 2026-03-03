قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
وزير الزراعة: نستهدف رفع كميات توريد القمح هذا العام لـ5 ملايين طن
وزير التعليم يوجه بتوفير سبورات ذكية لمدرسة مستشفى 57357
البحرين: تدمير 73 صاروخًا و91 طائرة مسيرة إيرانية معادية
بعد برشلونة.. أتلتيكو مدريد يستهدف ضم مرموش الصيف المقبل لتدعيم الهجوم
وزير التعليم يزور مستشفى57357 لعلاج سرطان الأطفال..ويؤكد: أبطال يعالجون أبطال
توقف تصدير النفط العراقي عبر خط جيهان التركي
غضب أمريكي بعد اعتراف "روبيو".. إسرائيل دفعت واشنطن إلى الحرب مع إيران
الكاف يخطط لإقالة رئيس الهيئات القضائية بعد جدل قرارات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال
الدفاع الإماراتية: نمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا للتصدي للتهديدات ولن نقبل المساس بأمن الدولة
الدفع بـ 26 سيارة إسعاف.. إصابة 34 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غضب أمريكي بعد اعتراف "روبيو".. إسرائيل دفعت واشنطن إلى الحرب مع إيران

ماركو روبيو
ماركو روبيو
القسم الخارجي

أثارت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عاصفة من الجدل في الأوساط السياسية الأمريكية، بعد إقراره بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات استباقية ضد إيران على خلفية معلومات تفيد بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم، وأن القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة كانت معرضة لرد إيراني “وشيك”. 

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة أمام الكونجرس، حيث أوضح روبيو أن الإدارة رأت أن التحرك المبكر كان الخيار الأقل كلفة مقارنة بانتظار التصعيد، الذي كان قد يؤدي — بحسب تقديراته — إلى خسائر أكبر في صفوف القوات الأمريكية.

وأكد الوزير أن ستة جنود أمريكيين قُتلوا حتى لحظة حديثه، مشيرًا إلى أن التقديرات الاستخباراتية أظهرت أن إيران رفعت مستوى التأهب العسكري، وأن قواتها الصاروخية تم تفعيلها خلال ساعة من الضربة الأولى.

واعتبر أن هذه المؤشرات عززت قناعة الإدارة بأن الرد الإيراني كان مسألة وقت، وأن الضربة الاستباقية جاءت في إطار حماية القوات الأمريكية المنتشرة في قواعد ومواقع حساسة بالمنطقة.

غير أن هذا الإقرار أثار تساؤلات واسعة بشأن طبيعة التنسيق الأمريكي–الإسرائيلي، وحدود استقلال القرار العسكري في واشنطن، خاصة في ظل ما فُهم من تصريحات روبيو بأن التحرك الأمريكي جاء استباقًا لتحرك إسرائيلي وشيك.

كما أعاد الجدل حول قانون صلاحيات الحرب ودور الكونجرس في الإشراف على القرارات العسكرية الكبرى، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الصراع إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متسارع بين واشنطن وطهران، وسط تحذيرات من تداعيات إقليمية أوسع، سواء على مستوى أمن القوات الأمريكية أو استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب ما نشرته ديلي ميل، فإن تصريحات روبيو تمثل أول اعتراف رسمي واضح بأن الضربات الأمريكية ارتبطت بشكل مباشر بتقديرات حول تحرك إسرائيلي وشيك، وهو ما فتح الباب أمام نقاش سياسي وإعلامي واسع داخل الولايات المتحدة حول دوافع القرار وتبعاته المحتملة.

روبيو الكونجرس إسرائيل إيران الحرب علي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 بعد التصعيد في الشرق الأوسط

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

«وللنساء نصيب» يستعرض فضل الصدقة الجارية للميت وأوجهها

الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي

أرامكو

أرامكو تبلغ مشترين للنفط بتحميل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد