قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: سيتم حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود الدولة بمنتهى الحكمة، ومستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات.


وقال رئيس الحكومة: “نأمل في انتهاء هذه الحرب سريعا حتى لا نضطر لأي إجراءات استثنائية أو مؤقتة”، لافتا إلى أن أسعار الطاقة العالمية زادت بشكل ملحوظ مؤخرا.

وأضاف رئيس الوزراء: “الدولة قد تتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية في حال طال أمد هذه الحرب، ووضعنا مجموعة من السيناريوهات لمواجهة تداعيات الحرب على عدة نطاقات زمنية”.

وتابع: “البنك المركزي يتحرك بمرونة كاملة لتلبية احتياجات السوق من الدولار، وليس لدينا أزمة تدبير عملة، وبالتالي لن نسمح بأي ممارسات احتكارية، والدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع”.

وأوضح: “نقترب من جمع نحو 5 ملايين طن قمح من السوق المحلية خلال موسم حصاد العام الجاري، ولدينا سعر صرف مرن مبني على العرض والطلب، ولدينا احتياطات كافية من الدولار”.

وأشار إلى أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين أو الغاز عن المصانع لأن هناك خططا حكومية جاهزة للتعامل مع الأزمة بالمنطقة، وأنه سيتم حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام.

وقال مدبولي: “لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية والظرف الحالي استثنائي، وفي حالة توقف الحرب ستعود الأمور لوضعها الطبيعي واستقرارها”.

الرئيس السيسي السيسي مدبولي مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعتمد صرف طن واحد من لحوم الصكوك لدعم مشروع «زاد آل البيت» بالسيدة زينب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تقدم 20 طنًا من لحوم الأوقاف دعمًا لبنك الطعام المصري خلال رمضان

فضل الصيام

هل كبر السن عذر يبيح الفطر في رمضان .. دار الإفتاء تجيب

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد