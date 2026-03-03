مدبولي: سيتم حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود الدولة بمنتهى الحكمة، ومستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات.



وقال رئيس الحكومة: “نأمل في انتهاء هذه الحرب سريعا حتى لا نضطر لأي إجراءات استثنائية أو مؤقتة”، لافتا إلى أن أسعار الطاقة العالمية زادت بشكل ملحوظ مؤخرا.

وأضاف رئيس الوزراء: “الدولة قد تتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية في حال طال أمد هذه الحرب، ووضعنا مجموعة من السيناريوهات لمواجهة تداعيات الحرب على عدة نطاقات زمنية”.

وتابع: “البنك المركزي يتحرك بمرونة كاملة لتلبية احتياجات السوق من الدولار، وليس لدينا أزمة تدبير عملة، وبالتالي لن نسمح بأي ممارسات احتكارية، والدولة لن تسمح بأي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع”.

وأوضح: “نقترب من جمع نحو 5 ملايين طن قمح من السوق المحلية خلال موسم حصاد العام الجاري، ولدينا سعر صرف مرن مبني على العرض والطلب، ولدينا احتياطات كافية من الدولار”.

وأشار إلى أنه لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين أو الغاز عن المصانع لأن هناك خططا حكومية جاهزة للتعامل مع الأزمة بالمنطقة، وأنه سيتم حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال هذا العام.

وقال مدبولي: “لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية والظرف الحالي استثنائي، وفي حالة توقف الحرب ستعود الأمور لوضعها الطبيعي واستقرارها”.