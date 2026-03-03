قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: انسحابي من اتفاق أوباما منع إيران من امتلاك سلاح نووي
قفزة حادة في أسعار الرحلات بين آسيا وأوروبا بعد إغلاق مراكز الطيران الخليجية
موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 13 رمضان 2026 في جميع محافظات مصر
كندا.. سفارة جديدة تغلق أبوابها في السعودية
الخارجية الأمريكية تأمر بإجلاء موظفيها من 3 دول إضافية
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 يسجل 7450 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب الآن في مصر ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بزيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر فترة ما قبل عيد الفطر، وباعتباره ملاذا آمنا في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ويحظى الذهب باهتمام واسع من جانب المواطنين، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار، خاصة مع التحركات المتسارعة التي يشهدها السوقان المحلي والعالمي، ما يدفع المتعاملين إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محال الصاغة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24:
 سعر البيع 8,515 جنيه – سعر الشراء 8,455 جنيه

عيار 21:
 سعر البيع 7,450 جنيه – سعر الشراء 7,400 جنيه

عيار 18:
 سعر البيع 6,385 جنيه – سعر الشراء 6,345 جنيه

عيار 14:
 سعر البيع 4,965 جنيه – سعر الشراء 4,935 جنيه

الأونصة:
 سعر البيع 264,825 جنيه – سعر الشراء 263,045 جنيه

الأونصة بالدولار:
 5,308.98 دولار

ذهب

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، ويتسم سعره بالتقلب المستمر صعودا وهبوطا وفقا لعدد من العوامل الرئيسية، أبرزها:

 معدل سعر الفائدة عالميا

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة وفقا للأوضاع الاقتصادية، سواء بالرفع لمواجهة التضخم أو بالخفض لتحفيز النمو. وعادة ما تؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على تحركات الذهب، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر.

ذهب

أسعار النفط عالميا

تشهد أسواق الطاقة تقلبات مستمرة، وغالبا ما يتجه المستثمرون إلى الذهب كأداة تحوط في فترات ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق، ما ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

حجم الإنتاج والعرض والطلب

تلعب كميات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب معدلات العرض والطلب، دورا حاسما في تحديد السعر. فزيادة الطلب مع محدودية المعروض تدفع الأسعار نحو الارتفاع، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة المعروض إلى انخفاضها.

ويظل الذهب أحد أبرز أدوات التحوط والادخار، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات المالية العالمية.

أسعار الذهب الان في مصر أسعار الذهب أسعار الذهب الان الذهب عيار ذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يهنيء بلغاريا بعيدها الوطني

وزير الخارجية الأمريكي يهنيء بلغاريا بعيدها الوطني

المركزي الأوروبي: حرب مطولة في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم وتضغط على النمو

المركزي الأوروبي: إطالة مدة الحرب بالشرق الأوسط يشعل التضخم ويضغط على النمو

الدولار

صعود الدولار بعد ضربات إيران يعيد تأكيد مكانته كملاذ آمن عالمي

بالصور

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان
جفاف العين فى رمضان

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟
ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة
هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟ طبيب يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد