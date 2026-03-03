عيار 21 يسجل 7450 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب الآن في مصر ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بزيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر فترة ما قبل عيد الفطر، وباعتباره ملاذا آمنا في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب الان في مصر

ويحظى الذهب باهتمام واسع من جانب المواطنين، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار، خاصة مع التحركات المتسارعة التي يشهدها السوقان المحلي والعالمي، ما يدفع المتعاملين إلى متابعة التحديثات اليومية داخل محال الصاغة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24:

سعر البيع 8,515 جنيه – سعر الشراء 8,455 جنيه

عيار 21:

سعر البيع 7,450 جنيه – سعر الشراء 7,400 جنيه

عيار 18:

سعر البيع 6,385 جنيه – سعر الشراء 6,345 جنيه

عيار 14:

سعر البيع 4,965 جنيه – سعر الشراء 4,935 جنيه

الأونصة:

سعر البيع 264,825 جنيه – سعر الشراء 263,045 جنيه

الأونصة بالدولار:

5,308.98 دولار

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، ويتسم سعره بالتقلب المستمر صعودا وهبوطا وفقا لعدد من العوامل الرئيسية، أبرزها:

معدل سعر الفائدة عالميا

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة وفقا للأوضاع الاقتصادية، سواء بالرفع لمواجهة التضخم أو بالخفض لتحفيز النمو. وعادة ما تؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على تحركات الذهب، إذ يؤدي انخفاضها إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر.

أسعار النفط عالميا

تشهد أسواق الطاقة تقلبات مستمرة، وغالبا ما يتجه المستثمرون إلى الذهب كأداة تحوط في فترات ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق، ما ينعكس على زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

حجم الإنتاج والعرض والطلب

تلعب كميات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب معدلات العرض والطلب، دورا حاسما في تحديد السعر. فزيادة الطلب مع محدودية المعروض تدفع الأسعار نحو الارتفاع، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة المعروض إلى انخفاضها.

ويظل الذهب أحد أبرز أدوات التحوط والادخار، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات المالية العالمية.