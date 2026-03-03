يحل ليفربول، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على وولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة تقام على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هل يكسر محمد صلاح صيامه التهديفي أمام وولفرهامبتون؟

يمر محمد صلاح بفترة تراجع تهديفي غير معتادة خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أخفق في التسجيل خلال آخر 10 مباريات خاضها بقميص ليفربول في المسابقة.

ويعود آخر هدف أحرزه النجم المصري في الدوري إلى الأول من نوفمبر 2025 أمام أستون فيلا، ليواصل بعدها صيامه التهديفي للشهر الرابع على التوالي، في أطول فترة جفاف منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017 قادمًا من روما.

وخلال هذه السلسلة، عجز صلاح عن هز الشباك أمام أندية عدة، من بينها مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست وسندرلاند وبرايتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد، قبل أن يتكرر السيناريو مجددًا في مواجهات لاحقة.

وخاض صلاح هذا الموسم 29 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، بينما لم يسجل في الدوري سوى 4 أهداف، في أرقام تُعد أقل من معدلاته المعتادة خلال مواسمه السابقة مع الريدز.

ويدخل ليفربول اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، سعيًا لتعزيز موقعه في جدول الترتيب والإبقاء على حظوظه في التأهل إلى إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 48 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 8 هزائم.

ويخوض الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على وست هام بنتيجة 5-2، ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة الليلة.

في المقابل، يعتمد وولفرهامبتون على عاملي الأرض والجمهور لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية، رغم معاناته هذا الموسم، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ما يجعل المواجهة نظريًا تميل لصالح الضيوف في ظل الفارق الفني بين الفريقين.