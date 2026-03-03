رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لبحث ملفات مشتركة

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لبحث عدد من الملفات المشتركة .

وكان قد التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة؛ لاستعراض محاور العمل المستقبلية للوزارة، بحضور مصطفي مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتأهيل البنية التحتية الخاصة به، بهدف تعزيز ودعم مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية وتطوير منشآت رياضية بمعايير عالمية؛ في سبيل الاستثمار في طاقات الشباب المصري، منوهًا إلى أن الرياضة تُعد أداة استراتيجية لبناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح جوهر نبيل، في بداية اللقاء، أن محاور العمل والتوجهات المستقبلية لقطاع الشباب والرياضة تأتي في ضوء أربعة منطلقات رئيسية، وهي: تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة المصرية 2028، والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2032.