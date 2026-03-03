قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لبحث ملفات مشتركة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لبحث عدد من الملفات المشتركة .

وكان قد التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،  جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة؛ لاستعراض محاور العمل المستقبلية للوزارة، بحضور مصطفي مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية والمعلومات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة وتأهيل البنية التحتية الخاصة به، بهدف تعزيز ودعم مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية وتطوير منشآت رياضية بمعايير عالمية؛ في سبيل الاستثمار في طاقات الشباب المصري، منوهًا إلى أن الرياضة تُعد أداة استراتيجية لبناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح جوهر نبيل، في بداية اللقاء، أن محاور العمل والتوجهات المستقبلية لقطاع الشباب والرياضة تأتي في ضوء أربعة منطلقات رئيسية، وهي: تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة المصرية 2028، والاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2032.

مجلس النواب مدبولي رؤساء اللجان النوعية

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

وزير الزراعة

وزير الزراعة يبحث دعم صغار المزارعين مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

مجمع كهنة

الأنبا مقار يلتقي كهنة الإيبارشية وأسرهم بالعاشر من رمضان

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق تحت عنوان "الميل الثاني" | صور

بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
انارة
انارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

