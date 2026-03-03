قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
السعودية تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها
قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رئيس الوزراء: نحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة لتعزيز ودعم البرامج الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق تحت عنوان "الميل الثاني" | صور

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق
ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق
ميرنا رزق

اختتمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية في دير السيدة العذراء "المحرق" بجبل قسقام في أسيوط اليوم الإكليريكي الـ ١٢ لطلبة الكلية، والذي أقيم على مدار يومين وحمل شعار "الميل الثاني".

ختام اليوم الإكليريكي

حيث استضافت إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة طلبة الكلية في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بسمالوط.

وتضمن برنامج اللقاء محاضرة ألقاها نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية عن "معنى الميل الثاني"، وكلمة ألقاها الأب القس داود ناشد وكيل المطرانية تحت عنوان "الميل الثاني أسلوب حياة يومي"، ومجموعات عمل ناقشت مفهوم الميل الثاني على مثال السيد المسيح.

بجانب صلاة القداس الإلهي وصلاة العشية، زار طلبة الكلية الإكليريكية أديرة وكنائس سمالوط الأثرية.

الكلية الإكليريكية الكلية الإكليريكية اللاهوتية المحرق إيبارشية سمالوط الأنبا بفنوتيوس القداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

مجمع كهنة

الأنبا مقار يلتقي كهنة الإيبارشية وأسرهم بالعاشر من رمضان

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق

ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق تحت عنوان "الميل الثاني" | صور

التعليم العالي

التعليم العالي: 6 مارس انطلاق الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم لطلاب الجامعات بمشاركة 41 جامعة

بالصور

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

جزر محشي بالتمر هندي.. وصفة غير متوقعة تشعل السوشيال ميديا

جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد