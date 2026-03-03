ختام اليوم الإكليريكي بإكليريكية المحرق تحت عنوان "الميل الثاني" | صور

اختتمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية في دير السيدة العذراء "المحرق" بجبل قسقام في أسيوط اليوم الإكليريكي الـ ١٢ لطلبة الكلية، والذي أقيم على مدار يومين وحمل شعار "الميل الثاني".

ختام اليوم الإكليريكي

حيث استضافت إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة طلبة الكلية في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بسمالوط.

وتضمن برنامج اللقاء محاضرة ألقاها نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية عن "معنى الميل الثاني"، وكلمة ألقاها الأب القس داود ناشد وكيل المطرانية تحت عنوان "الميل الثاني أسلوب حياة يومي"، ومجموعات عمل ناقشت مفهوم الميل الثاني على مثال السيد المسيح.

بجانب صلاة القداس الإلهي وصلاة العشية، زار طلبة الكلية الإكليريكية أديرة وكنائس سمالوط الأثرية.