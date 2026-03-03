بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة

أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أنه لن يرسل أي رسائل مباشرة على هواتف المواطنين في هذه المرحلة، وأن أي تحذيرات أو رسائل توعية رسمية ستصدر حصرا عبر مديرية الأمن العام وناطقها الإعلامي.

وأوضح المركز أن هذا الإجراء يأتي بسبب محاولات قرصنة وهجمات سيبرانية قد تستخدم اسم المركز أو جهات رسمية لتضليل المواطنين عبر رسائل نصية أو منصات إلكترونية.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم التعامل مع أي رسائل أو روابط مشبوهة، واعتبارها محاولات اختراق، كما نصح بعدم فتح الروابط أو المرفقات التي تزعم وجود "تحديثات أمنية" أو "جوائز" أو "مساعدات مالية"، وعدم مشاركة كلمات المرور أو بيانات البطاقات الائتمانية عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية.

وأكد المركز أن التعاميم الرسمية تصدر فقط عبر قنوات مديرية الأمن العام والمنصات الحكومية الرسمية (.jo)، كما شدد على أهمية تحميل التطبيقات من المتاجر المعتمدة مثل Google Play وApp Store، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين (2FA) على الحسابات البنكية والاجتماعية، والاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات المهمة بعيدا عن الإنترنت.

وختم المركز بأن وعي المواطن والتزامه بالإرشادات الوقائية هو الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن السيبراني الوطني.