قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي تعزيز الشراكة ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
هاجر رزق

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الاثنين ، أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

أعرب وزير الخارجية، عن التقدير للتعاون القائم بين مصر والبنك الدولى، والدعم الذي تقدمه المجموعة لمساندة جهود الدولة في تحقيق أهدافها وأولوياتها الاقتصادية والتنموية، مثمنا الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي وما يقدمه من دعم لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال اسهامه في تنفيذ بعض المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة".

 كما استعرض وزير الخارجية نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفقاً لآليات السوق، وهو ما عكسته تقارير صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، مشيراً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ووضع معدل التضخم على مسار تنازلي، وتحقيق نمو ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية.

كما ثمن الوزير عبد العاطى في هذا الصدد، استمرار البنك الدولي في توجيه رسائل إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

واستعرض الوزير عبد العاطى ، جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية والتشريعية، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية، بما أسهم في زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيراً إلى الجهود الجارية لتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز من دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي. 

كما أشاد بدعم البنك الدولي لمشروعات الربط الإقليمي للطاقة، مشيراً إلى دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وسعيها لتعزيز التعاون مع البنك في هذا المجال. 

من جانبه، أعرب رئيس البنك الدولى ، عن تطلعه إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أولويات الدولة المصرية التنموية ويعزز من فرص الاستفادة من الشراكة القائمة بين الجانبين. 

كما أثنى رئيس البنك بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيداً بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت في تعزيز مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

كما أشاد رئيس البنك بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المتواصلة في دعم السلم والأمن الإقليميين، معربا عن حرص البنك على مواصلة دعم برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، وتكثيف أوجه التعاون الفني والتمويلي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشهد اللقاء تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث اكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتعزيز جهود التعافى المبكر وإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية، مؤكداً التعويل على البنك الدولي في مواصلة دوره فى دعم توفير ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا مصر البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

جواو بيدرو

جواو بيدرو يتوج بجائزة أفضل لاعب في تشيلسي لشهر فبراير

الاتحاد الآسيوي

تأجيل مباريات إياب الأدوار الإقصائية في مسابقات الأندية الآسيوية

منتخب مصر

الاتحاد السعودي يدرس مواجهة منتخب مصر في القاهرة

بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

انارة
انارة
انارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد