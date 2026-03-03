وزير الخارجية الأمريكي يهنيء بلغاريا بعيدها الوطني

أ ش أ

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم /الثلاثاء/، بلغاريا بعيدها الوطني.

وقال روبيو -في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية - "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب بلغاريا بمناسبة يومه الوطني.. نشارككم اليوم الاحتفال بمرور 148 عاما على تحرير بلغاريا".

وأضاف: "بصفتنا حلفاء موثوقين، تتشارك الولايات المتحدة وبلغاريا التزاما راسخا بالسلام والأمن والازدهار، ويعزز تعاوننا الدفاعي الوثيق قدراتنا على الدفاع عن بلغاريا والجناح الشرقي لحلف الناتو.

وتابع: كما يعزز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة أمن الطاقة في منطقة البحر الأسود، ويسهل الاستثمارات الجديدة والشراكات الاقتصادية والازدهار في كلا البلدين".