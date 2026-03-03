الاتحاد السعودي يدرس مواجهة منتخب مصر في القاهرة

يستعد الاتحاد السعودي لكرة القدم لدراسة خيارات بديلة لمباريات المنتخب السعودي الأول خلال المعسكر الإعدادي المخطط له في الدوحة نهاية مارس الجاري، ويأتي ذلك تحسبًا لأي تغييرات قد تطرأ على إقامة المعسكر.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين، حيث من المقرر أن يواجه منتخب مصر في 26 مارس، ومنتخب صربيا في 30 من الشهر ذاته، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب.

وأكد الاتحاد السعودي أن المعسكر في الدوحة لا يزال قائمًا حتى الآن، وأنه ينسق بشكل مستمر مع الاتحاد القطري لكرة القدم والجهات المعنية لمتابعة أي مستجدات، على أن يتم الإعلان عن أي تغييرات في حينه.

وفي إطار الخيارات البديلة، يدرس الاتحاد إمكانية إقامة المباراة الودية مع المنتخب المصري في القاهرة، بينما تُجرى المفاوضات لتحديد موعد ومكان مواجهة صربيا في مدينة جدة، لضمان استمرارية البرنامج التحضيري للمنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.