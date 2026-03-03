هيثم حسن يقترب من الانضمام لمنتخب مصر.. معسكر مارس مهدد بالإلغاء

بات هيثم حسن، لاعب ريال أوفيدو الإسباني، على أعتاب الانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري، بعد اتصالات مكثفة جرت معه في الفترة الأخيرة تمهيدًا لضمه رسميًا إلى صفوف الفراعنة، في إطار خطة تدعيم المنتخب بعناصر جديدة قبل الاستحقاقات المقبلة.

معسكر ودي أمام السعودية وإسبانيا

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهتين وديتين قويتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي منتخب السعودية يوم 26 مارس على ملعب أحمد بن علي، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 30 من الشهر ذاته على ملعب لوسيل.

ورغم الاستقرار المبدئي على إقامة المباراتين في قطر، فإن احتمالية نقلهما إلى دولة أخرى لا تزال قائمة، في ظل تعليق الأنشطة والفعاليات الرياضية هناك مؤقتًا، مع دراسة بدائل خليجية وأوروبية لاستضافة اللقاءين.

حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات

الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يواصل متابعة اللاعبين أصحاب الأصول المصرية في مختلف الدوريات الأوروبية، في محاولة لتوسيع قاعدة الاختيارات الفنية ومنح المنتخب دفعة جديدة بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق خلال المرحلة المقبلة.

أرقام هيثم حسن مع ريال أوفيدو

وعلى مستوى مشاركاته هذا الموسم، خاض هيثم حسن 25 مباراة بقميص ريال أوفيدو، بواقع 24 مواجهة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلى جانب مباراة واحدة في كأس الملك، ونجح في تسجيل 3 أهداف، مقدمًا مستويات لافتة دفعت الجهاز الفني للمنتخب إلى تكثيف التواصل معه لحسم موقفه الدولي.

تحركات لاتحاد الكرة قبل مونديال 2026

في سياق متصل، يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع حسام حسن، موعد ومكان معسكر جديد للفراعنة، ضمن برنامج الإعداد الطويل لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كان معسكر مارس لمباراتي السعودية وإسبانيا قد اقترب بقوة من الإلغاء، على خلفية التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، بعد استهداف قواعد أمريكية في قطر، وهو ما دفع مسؤولي اتحاد الكرة إلى عقد جلسة مرتقبة مع المدير الفني لحسم القرار النهائي، سواء بالإبقاء على المعسكر مع تغيير مكانه، أو استبداله بتجمع آخر في دولة خليجية أو أوروبية لضمان أفضل إعداد ممكن للفراعنة.