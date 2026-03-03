قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
رياضة

هيثم حسن يقترب من الانضمام لمنتخب مصر.. معسكر مارس مهدد بالإلغاء

هيثم حسن
هيثم حسن
إسلام مقلد

بات هيثم حسن، لاعب ريال أوفيدو الإسباني، على أعتاب الانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال شهر مارس الجاري، بعد اتصالات مكثفة جرت معه في الفترة الأخيرة تمهيدًا لضمه رسميًا إلى صفوف الفراعنة، في إطار خطة تدعيم المنتخب بعناصر جديدة قبل الاستحقاقات المقبلة.

معسكر ودي أمام السعودية وإسبانيا

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهتين وديتين قويتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث يلتقي منتخب السعودية يوم 26 مارس على ملعب أحمد بن علي، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 30 من الشهر ذاته على ملعب لوسيل.

ورغم الاستقرار المبدئي على إقامة المباراتين في قطر، فإن احتمالية نقلهما إلى دولة أخرى لا تزال قائمة، في ظل تعليق الأنشطة والفعاليات الرياضية هناك مؤقتًا، مع دراسة بدائل خليجية وأوروبية لاستضافة اللقاءين.

حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات

الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يواصل متابعة اللاعبين أصحاب الأصول المصرية في مختلف الدوريات الأوروبية، في محاولة لتوسيع قاعدة الاختيارات الفنية ومنح المنتخب دفعة جديدة بعناصر شابة قادرة على صناعة الفارق خلال المرحلة المقبلة.

أرقام هيثم حسن مع ريال أوفيدو

وعلى مستوى مشاركاته هذا الموسم، خاض هيثم حسن 25 مباراة بقميص ريال أوفيدو، بواقع 24 مواجهة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلى جانب مباراة واحدة في كأس الملك، ونجح في تسجيل 3 أهداف، مقدمًا مستويات لافتة دفعت الجهاز الفني للمنتخب إلى تكثيف التواصل معه لحسم موقفه الدولي.

تحركات لاتحاد الكرة قبل مونديال 2026

في سياق متصل، يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع حسام حسن، موعد ومكان معسكر جديد للفراعنة، ضمن برنامج الإعداد الطويل لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كان معسكر مارس لمباراتي السعودية وإسبانيا قد اقترب بقوة من الإلغاء، على خلفية التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، بعد استهداف قواعد أمريكية في قطر، وهو ما دفع مسؤولي اتحاد الكرة إلى عقد جلسة مرتقبة مع المدير الفني لحسم القرار النهائي، سواء بالإبقاء على المعسكر مع تغيير مكانه، أو استبداله بتجمع آخر في دولة خليجية أو أوروبية لضمان أفضل إعداد ممكن للفراعنة.

هيثم حسن ريال أوفيدو الإسباني ريال أوفيدو منتخب مصر

