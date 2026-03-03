قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات إياب الأدوار الإقصائية في مسابقات الأندية الآسيوية لمنطقة الغرب.

وتم تأجيل المباريات التالية التي كانت مقررة إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس 2026 حتى إشعار آخر:

دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026: مباريات إياب دور الـ16 (منطقة الغرب).

دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 وكأس التحدي الآسيوي 2025-2026:

مباريات إياب ربع النهائي التي تضم أندية من منطقة الغرب.

وكما تم الإعلان سابقاً، فإن جميع المباريات التي تضم أندية من منطقة الشرق في كافة مسابقات الأندية الآسيوية ستقام في موعدها المحدد أصلاً.



وتظل أولوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلامة وأمن جميع الأطراف المعنية، حسب بيانه بما في ذلك اللاعبون والفرق والمسؤولون والشركاء والجماهير، ونحن ثابتون في التزامنا بضمان بيئة آمنة للجميع، على أن يتم تقديم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب.