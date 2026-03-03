قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
رياضة

مقترحات الأندية السعودية لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا

عبدالله هشام

اقترحت الأندية السعودية على الاتحاد الآسيوية إجراء مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2 نهاية شهر مارس الجاري أو خلال أول أسبوعين من أبريل المقبل 

وتقدمت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وفق صحيفة الرياضية السعودية خلال اجتماع تنسيقي عُقِدَ الإثنين، في حضور إدارات المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، إلى جانب ممثلي الأندية

ويتم دارسة مقترح الأندية السعودية خلال الساعات القادمة من الاتحاد الآسيوي للعبة، الثلاثاء، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الأندية طلبت أيضًا خوض مواجهات دور الـ 16 من دوري النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 على الأراضي السعودية، مع الاكتفاء بمباراة الإياب فقط، في ظل ضيق الروزنامة محليًّا وقاريًّا. 

ومن جانب الاتحاد، طُرِحَ مقترحٌ، يقضي بلعب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع لأندية غرب آسيا من مواجهةٍ واحدة فقط في جدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب على اعتبار أن الأدوار النهائية من البطولة ستُستكمل بنظام التجمُّع.

واقترح أن تكون المباريات قبل ثلاثة، أو أربعة أيام من التجمُّع الفعلي في جدة، مبرِّرين ذلك بأن الفريق الفائز من هذه المباراة يتأهل مباشرةً إلى النهائيات، فيما يودِّع الخاسر البطولة. 

وأجَّل الاتحاد الآسيوي مواجهات الذهاب في المرحلتين من البطولتين القاريتين المقرَّرتين في 3 و4 مارس الجاري حتى إشعار آخر، لكنَّه لم يبت حتى الآن في لقاءات الإياب في 10 و11 من الشهر ذاته.

تأجيل مباريات دوري أبطال اسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي كان من المقرر إقامتها يومي 2 و3 مارس 2026.

كما تقرّر تأجيل مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في كل من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026، التي تشارك فيها أندية من منطقة الغرب، والتي كان مقرراً إقامتها خلال يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك حتى إشعار آخر.

دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا 2 الهلال النصر

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

محافظ كفر الشيخ

عبر فيديو كونفراس.. محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

محافظ مطروح خلال مرور ميداني

محافظ مطروح: استكمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة

المسلمانى بالبحيرة

26 أبريل.. نظر استئناف النيابة على حكم المشدد 15 عامًا في قضية مصرع تاجر الذهب بالبحيرة

بالصور

لتحسين مستوى الرؤية الليلية وتأمين الطرق.. الشرقية تواصل أعمال صيانة الإنارة

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

