مقترحات الأندية السعودية لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا

اقترحت الأندية السعودية على الاتحاد الآسيوية إجراء مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2 نهاية شهر مارس الجاري أو خلال أول أسبوعين من أبريل المقبل

وتقدمت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وفق صحيفة الرياضية السعودية خلال اجتماع تنسيقي عُقِدَ الإثنين، في حضور إدارات المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، إلى جانب ممثلي الأندية

ويتم دارسة مقترح الأندية السعودية خلال الساعات القادمة من الاتحاد الآسيوي للعبة، الثلاثاء، على أن يتم اتخاذ القرار المناسب خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الأندية طلبت أيضًا خوض مواجهات دور الـ 16 من دوري النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 على الأراضي السعودية، مع الاكتفاء بمباراة الإياب فقط، في ظل ضيق الروزنامة محليًّا وقاريًّا.

ومن جانب الاتحاد، طُرِحَ مقترحٌ، يقضي بلعب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام التجمع لأندية غرب آسيا من مواجهةٍ واحدة فقط في جدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب على اعتبار أن الأدوار النهائية من البطولة ستُستكمل بنظام التجمُّع.

واقترح أن تكون المباريات قبل ثلاثة، أو أربعة أيام من التجمُّع الفعلي في جدة، مبرِّرين ذلك بأن الفريق الفائز من هذه المباراة يتأهل مباشرةً إلى النهائيات، فيما يودِّع الخاسر البطولة.

وأجَّل الاتحاد الآسيوي مواجهات الذهاب في المرحلتين من البطولتين القاريتين المقرَّرتين في 3 و4 مارس الجاري حتى إشعار آخر، لكنَّه لم يبت حتى الآن في لقاءات الإياب في 10 و11 من الشهر ذاته.

تأجيل مباريات دوري أبطال اسيا

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي كان من المقرر إقامتها يومي 2 و3 مارس 2026.

كما تقرّر تأجيل مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في كل من دوري أبطال آسيا الثاني 2025-2026 ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026، التي تشارك فيها أندية من منطقة الغرب، والتي كان مقرراً إقامتها خلال يومي 3 و4 مارس 2026، وذلك حتى إشعار آخر.