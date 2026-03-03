مدبولي: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء.. ولا تهاون مع المحتكرين

في ظل مشهد إقليمي متسارع التوترات وأجواء ضبابية حول أمد الصراعات الجارية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقرار الخدمات الأساسية وتوافر السلع في الدولة المصرية.

وفي رسائل حاسمة حملت مزيجاً من الطمأنة والمكاشفة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة انتقلت من مرحلة "رد الفعل" إلى التخطيط الاستباقي عبر سيناريوهات مرنة، معلناً بوضوح انتهاء عهد تخفيف الأحمال الكهربائية للأبد، بالتوازي مع ضربة استباقية للمتلاعبين بالأسواق؛ وشدد على أن يد القانون ستطال كل من يمارس الاحتكار، لضمان وصول السلع الاستراتيجية المؤمنة بالكامل إلى كل بيت مصري دون مغالاة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم نشرف بوجود وزراء الكهرباء والبترول والتموين والمالية والاعلام في المؤتمر الصحفي .

وأضاف مدبولي، أن مصر حرصت على احتواء الأزمة والتصعيد منذ بدايتها لافتا ان مصر موقفها واضح بشأن هذه الحرب وهي وقف الحرب و العودة للتفاوض، مشيرا إلى أن مصر ليس بعيد عن هذه الأحداث وتأثر بكل عواقب الحرب من كل الاتجاهات.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية الواردة في خطاب التكليف للحكومة بتشكيلها المُعدل والتي تمثل الركيزة الأساسية لأولويات أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في يوليو 2024 والمتمثلة في "الأمن القومي والسياسة الخارجية"، و"التنمية الاقتصادية"، و "الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي"، و "المجتمع وبناء الإنسان"، مع وضع خطط عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، والمتابعة الدورية والدقيقة لها.