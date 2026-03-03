قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
أخبار العالم

إيران تنفي قيامها بأي هجوم على أراضي وموانئ سلطنة عمان

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
محمود نوفل


نفى مركز الاتصالات التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قيامها بأي هجوم على أراضي وموانئ سلطنة عمان.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وكالة الأنباء العمانية، تضرر منشأة تخزين النفط في الدقم بسلطنة عمان (أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط خارج مضيق هرمز)، جراء هجوم بطائرة مسيرة.

وفي وقت لاحق، تعرضت سفينة قرب سلطنة عُمان لحادث هو الثاني بمضيق هرمز.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية - بحسب قناة “سكاي نيوز”، بأن سفينة اصطدمت بقذيفة مجهولة على بُعد 50 ميلاً بحرياً شمال العاصمة العُمانية.

إيران سلطنة عمان الجيش الإيراني ميناء عماني مضيق هرمز

