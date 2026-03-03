الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط

أعلنت وكالة الأنباء العمانية، تضرر منشأة تخزين النفط في الدقم بسلطنة عمان (أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط خارج مضيق هرمز)، جراء هجوم بطائرة مسيرة.

وفي وقت لاحق، تعرضت سفينة قرب سلطنة عُمان لحادث هو الثاني بمضيق هرمز.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية - بحسب قناة “سكاي نيوز”، بأن سفينة اصطدمت بقذيفة مجهولة على بُعد 50 ميلاً بحرياً شمال العاصمة العُمانية.

وأضافت أن الاصطدام تسبب في اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة، وتمت السيطرة عليه.

في وقت سابق، كشفت الوكالة عن حادثة أخرى قبالة ميناء كومزار العُماني في مضيق هرمز.