قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد القطري لكرة القدم يقرر تأجيل كافة البطولات حتى إشعار آخر
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية على ميناء الدقم في سلطنة عمان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية القطرية" أنها تدين الهجمات الإيرانية على ميناء الدقم في سلطنة عمان.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران. 

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.

 إسرائيل تشن هجومًا على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

حرب بين إيران وإسرائيل

وصرح كاتس أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الدولة الإسرائيلية ومواطنيها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب. 

وكشف الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استهدف المقر الرئاسي في طهران في إطار الهجوم.

في أعقاب الهجوم، قررت الحكومة الإسرائيلية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كإجراء احترازي لضمان أعلى مستويات الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري من جانب إيران أو وكلائها في المنطقة. تشمل حالة الطوارئ تعزيز الإجراءات الأمنية في المدن والمناطق الحيوية، فضلًا عن تحركات سريعة للجيش الإسرائيلي لضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد.

إجراءات الدفاع المدني والتحذيرات للمدنيين

وفي إطار تدابير الطوارئ، أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية تعليمات مشددة للمدنيين بضرورة التأكد من معرفة أماكن الملاجئ الآمنة في محيطهم، مع تحذيرات بعدم السفر غير الضروري في هذه الفترة الحساسة. كما تم تفعيل صافرات الإنذار في بعض المناطق، فيما دعت القيادة العسكرية المواطنين للبقاء في حالة تأهب تام.

القاهرة الإخبارية الخارجية القطرية الهجمات الإيرانية قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى بيروت ودبي والرياض

خامنئي

انتشار أمني مكثف في المنطقة الخضراء عقب احتجاجات على مقتل خامنئي

الأردن

تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالأردن

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد