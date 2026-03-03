قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
أخبار البلد

إجرام سافر.. المنظمة العربية تدين قصف مستشفى بـ كردفان وتطالب بتحرك أممي

الديب أبوعلي

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القصف الذي نفذته ميليشيا الدعم السريع واستهدف المستشفى البريطاني بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، فجر الإثنين 2 مارس 2026، واصفة الهجوم بأنه «قصف إجرامي سافر» يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ويقوض جهود الإغاثة الإنسانية في المدينة.

وأكدت المنظمة، أن الهجوم تم باستخدام طائرات مسيّرة، وأسفر عن إصابة نحو (12) شخصًا، من بينهم (5) من الكوادر الطبية، فضلًا عن تدمير كافة الأقسام الطبية الحيوية الواقعة في الجزء الغربي من المستشفى.

وشددت على أن استهداف المنشآت الطبية والعاملين بها يمثل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة.

وأشارت المنظمة إلى أن مدينة الأبيض تتعرض منذ 28 فبراير 2026 لهجمات مسلحة تشنها ميليشيا الدعم السريع بمسيّرات، في محاولات مستميتة للتقدم صوب ولاية شمال كردفان، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن (9) أشخاص وإصابة عشرات آخرين، إلى جانب استهداف مخازن السلع الاستهلاكية وتدميرها، فضلًا عن استهداف مصنع لإنتاج الزيوت.

ولفتت إلى أن مدينة الأبيض تعاني أوضاعًا إنسانية بالغة السوء منذ اندلاع الحرب بين السلطات السودانية وميليشيا الدعم السريع في أبريل 2023، خاصة في ظل استقبالها أعدادًا كبيرة من النازحين من ولايات دارفور وكردفان، وهو ما يفرض ضغوطًا هائلة على المرافق الصحية التي تقدم الخدمات الطبية الأساسية لأكثر من مليون نازح في المدينة.

وجددت المنظمة إدانتها للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والتعدي على المرافق الطبية والمدنية المحمية بموجب أحكامه، معربة عن بواعث قلقها من أن يؤدي تكرار الاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية إلى توقف الخدمات الصحية الأساسية في المدينة، بما ينذر بكارثة إنسانية مضاعفة.

وطالبت المجتمع الدولي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالتحرك العاجل لضمان سلامة المرافق الطبية وحماية العاملين بها، كما حثّت الأطراف والجهات المعنية على العمل الجاد لوضع حد للنزاع المسلح والتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب قبل نهاية عامها الثالث.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان ميليشيا الدعم السريع المستشفى البريطاني بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان طائرات مسيّرة النزاعات المسلحة كردفان ولاية شمال كردفان دارفور مدينة الأبيض الدعم السريع

