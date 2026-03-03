إيناس عز الدين: عبلة كامل كانت عايزة تعتزل من سلسال الدم.. ورفضت كتابة جزء سادس

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، كواليس تعاونها مع الفنانة عبلة كامل، في الأجزاء الخمس لمسلسل "سلسال الدم"، الذي يعد أخر عمل لها قبل اعتزالها للفن.

وقالت إيناس عز الدين خلال لقائها ببرنامج "كشف حساب"الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام: "كان لوكيشن مسلسل سلسال الدم جميل كله احتواء وهي ست جميلة، واشتغلنا مع بعض كل أجزاء سلسال الدم، وكنا بنصور من الظهر مثلا لـ 3 الفجر عشان كانت أجزاء متواصلة.

وتابعت إيناس عز الدين: كنا حاسين أن عبلة كامل، إنها هتعتزل الفن من أخر جزء كانت دايمًا بتقول وحاجة روحانية كده جواها بتاعتها ، تعبت برضو وكانت بتقول كفاية كده.



كما علقت إيناس عز الدين، على حذف عبلة كامل لمشاهد الفنانين المشاركين معها في الأعمال الفنية، وقالت: رفضت تقديم الجزء السادس من سلسال الدم، أو يتم كتابته، لو في حاجة في دوري تيجي وتستأذن بالمحبة وتقول مينفعش تتقال كده، مبتشلش أدوار من حد، هي مش بتقصقص، هي بتقول مثلا قولناه قبل كده، فيجي المخرج يوضح قولناه فين، في ممثلين اعترضوا على التعديل زي ما طلبت ورفضت تقدم المشهد، وقالت أنا مش مسيطرة يا جماعة ولا حاجة بقول لمصلحتنا".



