موعد أذان المغرب 13 رمضان في مصر.. اعرف وقت الإفطار

يبحث كثيرون عن موعد أذان المغرب 13 رمضان في مصر حيث يستعد الصائمون للإفطار بعد اذان المغرب في يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك ، لذا يتزايد اهتمام الصائمين بمعرفة موعد الأذان اليوم استعدادًا للحظة الإفطار التي ينتظرها المسلمون بعد ساعات من الصيام، وفي السطور التالية نعرض مواقيت الصلاة وأذان المغرب في المحافظات المختلفة اليوم.

موعد أذان المغرب والإفطار في القاهرة

تعتبر العاصمة القاهرة هي المرجع الأساسي للكثيرين، ويحين موعد الإفطار بها اليوم في تمام الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة مساءً، وإليكم المواقيت الكاملة:

موعد صلاة الفجر: 4:52 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:07 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:26 مساءً.

موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:55 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:12 مساءً.

أذان المغرب وموعد الإفطار في الإسكندرية

عروس البحر المتوسط تشهد تأخرًا طفيفًا في المواعيد مقارنة بالعاصمة، حيث يأتي موعد أذان المغرب كما يلي:

وقت صلاة الفجر: 5:57 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:12 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:31 مساءً.

موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 6:00 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:18 مساءً.

موعد اذان المغرب والإفطار في الإسماعيلية

تعد الإسماعيلية من المدن التي يسبق فيها أذان المغرب العاصمة بدقائق معدودة، وجاءت مواعيدها كالتالي:

وقت صلاة الفجر: 4:48 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:22 مساءً.

موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:51 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:09 مساءً.

موعد اذان المغرب والإفطار في شرم الشيخ

لمواطني وزوار مدينة السلام شرم الشيخ، إليكم مواقيت الصلاة لليوم الثالث عشر من رمضان:

وقت صلاة الفجر: 4:41 صباحًا.

وقت صلاة الظهر: 11:55 صباحًا.

موعد صلاة العصر: 3:15 مساءً.

وقت صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:44 مساءً.

وقت صلاة العشاء: 7:00 مساءً.

موعد اذان المغرب والإفطار في أسوان

أقصى جنوب مصر، حيث تشرق الشمس وتغرب وفقًا لإحداثيات جغرافية تميزها، وجاءت المواعيد بها كالآتي:

وقت صلاة الفجر: 4:47 صباحًا.

موعد صلاة الظهر: 12:00 مساءً.

موعد صلاة العصر: 3:22 مساءً.

موعد صلاة المغرب (وقت الإفطار): 5:52 مساءً.

موعد صلاة العشاء: 7:05 مساءً.

دعاء الإفطار مع اذان المغرب للرزق

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .