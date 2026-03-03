قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ردنا على مهاجمة سفارتنا في الرياض سيتضح "قريبا"
بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
إيران: مقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان
النفط يواصل الصعود لليوم الثالث مع تصاعد الحرب واتساع المخاطر في مضيق هرمز
ترامب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط
بقوة 6.1 ريختر.. هزة أرضية قوية تضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا
ديني

هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب

عبد الرحمن محمد

يلجأ بعض الصائمين للمضمضة أثناء الصيام في غير أو قات الوضوء للتخلص من رائحة الفم الكريهة أو لترطيب الفم ومعالجة الجفاف وهذا من الأمور  التي تشغل بال الكثير من المسلمين، وقد أوضح علماء دار الإفتاء المصرية الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الشأن. 

وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، أن القيام بالمضمضة والاستنشاق يندرج تحت سنن الوضوء، وهي أفعال مباحة شرعًا خلال نهار رمضان ولا تؤدي إلى إبطال الصوم، إلا أن الفقهاء استحبوا عدم المبالغة فيهما للصائم تجنبًا لوصول الماء إلى الحلق.

وأشار عاشور إلى أن المضمضة خارج أوقات الوضوء، سواء كانت لغرض التخلص من دم أو طعم معين في الفم أو حتى لمجرد الترطيب، هي أمر جائز ولا حرج فيه، شريطة الحذر التام من تسرب أي سوائل إلى جوف الإنسان.

من جانبه، تناول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الجانب النفسي والسلوكي المتعلق بهذه المسألة، محذرًا من الانزلاق في فخ "الوسوسة".

 وأوضح أن على الصائم أن يمارس حياته ووضوءه بشكل طبيعي دون إفراط، مستشهدًا بتوجيه النبي ﷺ بالابتعاد عن المبالغة في الاستنشاق وقت الصيام.

ولفت عثمان إلى أن البعض يبالغ في الخوف من دخول الماء لدرجة تؤدي إلى جفاف الريق تمامًا والإرهاق الشديد نتيجة كثرة "التمخض" والوسوسة الزائدة. وشدد على أن الشريعة الإسلامية تتسم باليسر والوسطية، وأن الاستسلام لشدة التدقيق والوسوسة يعد خروجًا عن هذا اليسر واستسلامًا لخواطر الشيطان، داعيًا الصائمين إلى التحلي بإرادة قوية، وفعل العبادة مرة واحدة دون تكرار أو تشدد، والوثوق بصحة صيامهم طالما التزموا بالضوابط النبوية البسيطة.

ما لا يفطر في رمضان

وكانت الإفتاء حددت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ما لا يفطر في نهار رمضان وهي التالي:

  • الاحتلام.
  • الأكل والشرب ناسيًا.
  • التبرُّد بالماء.
  • العطور والروائح.
  • الغسيل الكلوي.
  • القيء عن غير عمد.
  • المراهم والكريمات.
  • الحقن (عضلًا أو وريدًا).
  • قطرة العين.
  • مرطِّبات البشرة.
  • وضع مرطِّب الشفاة.
  • نقل الدم.
  • بلع الريق.
  • تذوُّق الطعام باللسان دون بلعه.
  • النوم أكثر النهار في رمضان.
  • خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف.
  • استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرَّب شيء إلى الجوف.
المضمضة صحة الصيام دار الإفتاء سنن الوضوء

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

ماذا يحدث للكبد خلال 30 يوم صيام؟ مفاجآت علمية قد لا تعرفها

هل النوم بعد السحور يضر بالجسم؟.. طبيب يكشف الحقيقة

