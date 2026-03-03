هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب

يلجأ بعض الصائمين للمضمضة أثناء الصيام في غير أو قات الوضوء للتخلص من رائحة الفم الكريهة أو لترطيب الفم ومعالجة الجفاف وهذا من الأمور التي تشغل بال الكثير من المسلمين، وقد أوضح علماء دار الإفتاء المصرية الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، أن القيام بالمضمضة والاستنشاق يندرج تحت سنن الوضوء، وهي أفعال مباحة شرعًا خلال نهار رمضان ولا تؤدي إلى إبطال الصوم، إلا أن الفقهاء استحبوا عدم المبالغة فيهما للصائم تجنبًا لوصول الماء إلى الحلق.

وأشار عاشور إلى أن المضمضة خارج أوقات الوضوء، سواء كانت لغرض التخلص من دم أو طعم معين في الفم أو حتى لمجرد الترطيب، هي أمر جائز ولا حرج فيه، شريطة الحذر التام من تسرب أي سوائل إلى جوف الإنسان.

من جانبه، تناول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الجانب النفسي والسلوكي المتعلق بهذه المسألة، محذرًا من الانزلاق في فخ "الوسوسة".

وأوضح أن على الصائم أن يمارس حياته ووضوءه بشكل طبيعي دون إفراط، مستشهدًا بتوجيه النبي ﷺ بالابتعاد عن المبالغة في الاستنشاق وقت الصيام.

ولفت عثمان إلى أن البعض يبالغ في الخوف من دخول الماء لدرجة تؤدي إلى جفاف الريق تمامًا والإرهاق الشديد نتيجة كثرة "التمخض" والوسوسة الزائدة. وشدد على أن الشريعة الإسلامية تتسم باليسر والوسطية، وأن الاستسلام لشدة التدقيق والوسوسة يعد خروجًا عن هذا اليسر واستسلامًا لخواطر الشيطان، داعيًا الصائمين إلى التحلي بإرادة قوية، وفعل العبادة مرة واحدة دون تكرار أو تشدد، والوثوق بصحة صيامهم طالما التزموا بالضوابط النبوية البسيطة.

ما لا يفطر في رمضان

وكانت الإفتاء حددت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ما لا يفطر في نهار رمضان وهي التالي: