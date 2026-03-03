قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
روسيا تحذر من تأثير الحرب على محطة بوشهر النووية يإيران

محمد على

قال رئيس شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية، الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء ريا نوفوستي، إن محطة بوشهر النووية في إيران مهددة نتيجة لتصاعد الصراع.

ونُقل عن ليخاتشيف قوله: "هناك تهديد مؤكد للمحطة". 

وأضاف: "يمكن سماع دوي انفجارات على بُعد كيلومترات قليلة"، مؤكدًا أن المحطة نفسها ليست مستهدفة.

وكانت روساتوم قد أعلنت يوم السبت أنها أجلت نحو 100 شخص من إيران، بمن فيهم أبناء الموظفين وموظفون غير أساسيين، لكن بعض العاملين بقوا في المحطة التي بنتها روسيا في مدينة بوشهر الساحلية الإيرانية.

وذكر ليخاتشيف، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس، أن المرحلة التالية من عمليات الإجلاء، والتي ستشمل ما بين 150 و200 شخص من المحطة، ستتم عندما يسمح الوضع بذلك.

روسيا إيران محطة بوشهر النووية روساتوم النووية

