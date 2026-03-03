5 غيابات مؤثرة تضرب برشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد في كأس الملك

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لتعويض خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب.

وكانت مواجهة الذهاب التي أُقيمت على ملعب رياض آير ميتروبوليتانو انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ما يضع برشلونة أمام مهمة معقدة في لقاء العودة.

غيابات بارزة تضرب برشلونة

شهدت اختيارات فليك عدة غيابات مؤثرة، أبرزها الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط جافي والهولندي فرينكي دي يونج والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بداعي الإصابة، إلى جانب غياب إريك جارسيا بسبب الإيقاف، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة في ظل الحاجة لتعويض فارق الأهداف الكبير.

القائمة الكاملة لبرشلونة

ضمت قائمة الفريق في حراسة المرمى كلًا من خوان جارسيا وتشيزني وكوشين.

وفي خط الدفاع تواجد كانسيلو وبالدي ورونالد أراوخو وكوبارسي وجيرارد مارتن وكوندي.

أما في خط الوسط، فاختار فليك كلًا من بيدري وفيرمين لوبيز ومارك كاسادو وأولمو وبيرنال وتومي.

وفي خط الهجوم، ضمت القائمة فيران توريس ولامين يامال ورافينيا وراشفورد وروني باردجي.

وتحمل المواجهة أهمية قصوى لبرشلونة الذي يدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الانتصار بفارق مريح، في محاولة لقلب الطاولة وانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي رغم الظروف الصعبة والغيابات المؤثرة.