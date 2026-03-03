قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 غيابات مؤثرة تضرب برشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد في كأس الملك

برشلونة
برشلونة
إسلام مقلد

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لتعويض خسارته الثقيلة في مباراة الذهاب.

وكانت مواجهة الذهاب التي أُقيمت على ملعب رياض آير ميتروبوليتانو انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ما يضع برشلونة أمام مهمة معقدة في لقاء العودة.

غيابات بارزة تضرب برشلونة

شهدت اختيارات فليك عدة غيابات مؤثرة، أبرزها الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط جافي والهولندي فرينكي دي يونج والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بداعي الإصابة، إلى جانب غياب إريك جارسيا بسبب الإيقاف، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة في ظل الحاجة لتعويض فارق الأهداف الكبير.

القائمة الكاملة لبرشلونة

ضمت قائمة الفريق في حراسة المرمى كلًا من خوان جارسيا وتشيزني وكوشين.

وفي خط الدفاع تواجد كانسيلو وبالدي ورونالد أراوخو وكوبارسي وجيرارد مارتن وكوندي.

أما في خط الوسط، فاختار فليك كلًا من بيدري وفيرمين لوبيز ومارك كاسادو وأولمو وبيرنال وتومي.

وفي خط الهجوم، ضمت القائمة فيران توريس ولامين يامال ورافينيا وراشفورد وروني باردجي.

وتحمل المواجهة أهمية قصوى لبرشلونة الذي يدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الانتصار بفارق مريح، في محاولة لقلب الطاولة وانتزاع بطاقة التأهل إلى النهائي رغم الظروف الصعبة والغيابات المؤثرة.

هانز فليك نادي برشلونة برشلونة أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعتمد صرف طن واحد من لحوم الصكوك لدعم مشروع «زاد آل البيت» بالسيدة زينب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تقدم 20 طنًا من لحوم الأوقاف دعمًا لبنك الطعام المصري خلال رمضان

فضل الصيام

هل كبر السن عذر يبيح الفطر في رمضان .. دار الإفتاء تجيب

بالصور

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد