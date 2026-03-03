برشلونة يعلن قائمته لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين لمواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة على ملعب "كامب نو"، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب خمسة لاعبين أساسيين، وهم روبرت ليفاندوفسكي، فرينكي دي يونج، جافي وكريستنسن للإصابة، بالإضافة إلى إريك جارسيا للإيقاف.

وضمت التشكيلة نجم الفريق الشاب لامين يامال، الذي أحرز ثلاثية (هاتريك) في فوز برشلونة على فياريال السبت الماضي بالدوري الإسباني، إلى جانب الثنائي بيدري ورافينيا، لتعزيز خط الهجوم.

يأتي هذا اللقاء بعد خسارة برشلونة الثقيلة في مباراة الذهاب في مدريد بأربعة أهداف دون رد، فيما تأهل الفريق إلى نصف النهائي بعد الفوز على ألباسيتي 2-1، في حين تخطى أتلتيكو ريال بيتيس بخماسية نظيفة في ربع النهائي، ما يزيد من حدة المنافسة على اللقب.

وجاءت قائمة برشلونة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: جارسيا، تشيزني، كوشين

خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو، كوبارسي، مارتين، كوند

خط الوسط: بيدري، فيرمين، كاسادو، أولمو، بيرنال، تومي

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا، راشفورد، روني.