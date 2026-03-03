تشكيل برشلونة وأتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
رياضة

يستضيف فريق برشلونة منافسه أتليتكو مدريد اليوم على ملعب الكامب نو ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها مباشرة عبر منصة شاهد.

تأتي هذه القمة بعد أن حسم أتلتيكو مدريد مباراة الذهاب في ملعب ميتروبوليتانو بأربعة أهداف نظيفة، ما وضع برشلونة أمام مهمة شبه مستحيلة تتطلب ريمونتادا تاريخية.

ويدخل برشلونة اللقاء بشعار "لا مستحيل في كامب نو"، معتمداً على جماهيره وتاريخه العريق في تحقيق الانتصارات المستحيلة، في محاولة لإبقاء حلم التتويج في كأس الملك حيًا.

ومع ذلك، يواجه برشلونة تحديًا كبيرًا بإعلان غياب هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب كسر في عظم الحاجب الأيسر، ما يضاعف الصعوبة على الفريق في الجانب الهجومي.

ومن المتوقع أن يلعب برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: خوان غارسيا.

الدفاع:  أليخاندرو بالدي - جوليس كوندي - جيرارد مارتن - باو كوبارسي.

الوسط:  بيدري - مارك بيرنال  -فيرمين لوبيز.

الهجوم: رافينيا - لامين يامال - فيران توريس.

الفريق الكتالوني بلغ نصف النهائي بعد الفوز على ألباسيتي 2-1، بينما تألق أتلتيكو مدريد في ربع النهائي بعد اكتساح ريال بيتيس 5-0، مؤكدًا جاهزيته القوية للمنافسة على اللقب.

من جهته، يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني بثقة عالية، وهو يسعى لملاقاة النهائي ومطاردة لقبه الأول في المسابقة منذ عام 2013.

ومن المتوقع أن يلعب أتليتكو المدريد المباراة بتشكيل كالتالي : 

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع ضد برشلونة

حارسة المرمى: خوان موسو 

خط الدفاع : ماركوس يورينتي - مارك بوبيل - ديفيد هانكو - ماتيو روجيري

خط الوسط الدفاعي :كوكي - جوني كاردوزو 

خط الوسط الهجومي : أنطوان جريزمان - جوليانو سيميوني  - أديمولا لوكمان.

الهجوم : جوليان ألفاريز

